Cliente é morto por homem com faca em bar do PR; mais 3 foram feridos

Quatro pessoas foram atacadas por um homem com uma faca durante uma confusão em um bar localizado no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, capital do Paraná, na madrugada deste sábado (22). Um homem de 49 anos morreu no local, e os outros três clientes ficaram feridos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da RICtv, o suspeito entrou no estabelecimento, se sentou em uma mesa e tomou duas cervejas. Os seguranças do bar teriam pedido para que o homem apagasse o cigarro e, nesse momento, ele sacou uma faca e atacou os clientes.

Além da vítima fatal, um homem de 57 anos teve ferimentos considerados graves e foi encaminhado às pressas para um hospital. Outras duas mulheres também foram golpeadas, mas não correm risco de vida.

O suspeito, um jovem de 27 anos, também ficou ferido durante a confusão. Ele foi levado para um hospital da cidade e, na sequência, seria encaminhado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) para a delegacia.

