Cliente de motel deixa UNO, do irmão, como garantia de pagamento no PR

Um veículo Fiat Uno foi recuperado em um motel às margens da BR 277, próximo do Parque de Exposições da Expovel, em Cascavel, na noite deste domingo (01). As informações são do site Catve.

O carro foi deixado no motel com garantia de pagamento, já que o cliente não tinha dinheiro para pagar a conta. O veículo estava empenhorado no motel desde o dia 29 de dezembro. Foi quando o proprietário motel, percebendo que o cliente não voltaria para fazer o pagamento, resolveu acionar a polícia.

Uma equipe da Cavalaria da PM (Polícia Militar) esteve no local, verificaram a placa e constataram que o carro estava com queixa de furto.

Outras informações a respeito do caso, dizem que o carro é de propriedade do irmão do cliente do motel.

O veículo foi encaminhado para o pátio da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel. A polícia investiga o caso.









