Cliente causa incêndio em posto ao puxar mangueira de bomba

Na quarta-feira (16), um incidente foi registrado por uma câmera de segurança de um posto de combustível, em Foz do Iguaçu, cidade do oeste paranaense. Os funcionários do local afirmaram que a bomba caiu e pegou fogo, após um condutor sair com o bico de abastecimento ainda engatado no carro.

Como é possível ver nas imagens, o motorista sai com uma Kombi e, sem perceber, acaba puxando a mangueira da bomba. Conforme o veículo anda, a bomba cai e o incêndio começa.

Porém, os trabalhadores do local pegaram extintores e controlaram as chamas. Ninguém se feriu.

