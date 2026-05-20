Cliente assassinado por advogado em Maringá é identificado

O homem assassinado a facadas pelo próprio advogado na noite desta terça-feira (19), na Zona 7, em Maringá, foi identificado como Nelson de Souza Pedro, de 48 anos.

O crime ocorreu no interior de um apartamento na Rua Tietê e, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito, de 32 anos, entrou em luta corporal com as equipes de segurança antes de ser preso em flagrante. A corporação foi acionada pela filha da vítima, que relatou o esfaqueamento e apontou o defensor como o autor do homicídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: PF mira esquema de falsificação de selos para exportação de madeira no ParanáPF mira esquema de falsificação de selos para exportação de madeira no Paraná

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o advogado caído sobre o cliente. Segundo o registro oficial, o suspeito retomou a consciência durante a abordagem e desferiu um chute contra a vítima, que permanecia no chão e ainda apresentava sinais vitais.

O agressor desobedeceu às ordens das autoridades e resistiu à prisão de forma violenta, obrigando os agentes a utilizarem força física e algemas para realizar a contenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duas mulheres que estavam no apartamento prestaram depoimento e detalharam os momentos que antecederam o crime. Elas relataram que descansavam em um dos quartos enquanto os dois homens estavam em outro cômodo, até que começaram a ouvir gritos, discussões e sons de agressão física.

Uma das testemunhas afirmou ter flagrado o advogado desferindo os golpes de faca e tentou interromper o ataque atingindo o suspeito com uma panela para retirá-lo de cima da vítima. O homem, então, teria avançado contra a mulher, que conseguiu fugir correndo para pedir socorro na parte inferior do edifício.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações preliminares confirmam que o suspeito atuava na defesa de Nelson em um processo judicial relacionado à violência doméstica.

Segundo os relatos colhidos no local, os dois mantinham encontros frequentes no imóvel desde abril, ocasiões em que, de acordo com as testemunhas, ocorria o consumo de substâncias entorpecentes como cocaína, crack, maconha e ritalina.

Após ser imobilizado pela polícia, o advogado apresentou um quadro convulsivo e precisou ser socorrido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A cena do crime foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.