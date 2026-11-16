Antes de buscar a arma, agressor deu um tapa no rosto da vítima após ter pedido para levar produtos de limpeza sem pagar recusado

Um homem agrediu o dono de uma mercearia e atirou contra o estabelecimento após ter o pedido para comprar produtos de limpeza "fiado" negado, no final da tarde deste domingo (15), em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido, e a Polícia Civil realiza buscas para localizar o suspeito, que já foi identificado.

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A ocorrência foi registrada no bairro Miraluz e flagrada por câmeras de monitoramento do comércio. Segundo relato do proprietário, o cliente havia estado no local mais cedo no mesmo dia, quando comprou bebidas alcoólicas e efetuou o pagamento normalmente. Ao retornar posteriormente e solicitar os itens de limpeza sem pagar na hora, recebeu a recusa do comerciante e iniciou uma discussão.

As imagens de segurança mostram o momento em que o cliente bate no balcão e desfere um tapa no rosto da vítima, que tenta reagir, mas não o alcança. De acordo com o comerciante, o agressor o ameaçou de morte antes de deixar o estabelecimento.

Poucos minutos depois, o homem voltou armado ao endereço. A esposa do proprietário conseguiu trancar a porta de vidro do comércio, mas o suspeito efetuou dois disparos que estilhaçaram a estrutura, fazendo com que a mulher corresse para o interior do imóvel. O homem ainda permaneceu por alguns instantes na calçada discutindo com a arma em punho, proferiu novas ameaças e fugiu do local.

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Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram patrulhamento na região, onde testemunhas informaram que o suspeito escapou em um automóvel com o auxílio de um familiar. O caso é investigado pela Polícia Civil, que optou por não divulgar a identidade do investigado enquanto diligências seguem em andamento para capturá-lo.