Da Redação

Cliente afirma ter encontrado cigarros em lanche no Paraná

Um cliente afirma ter encontrado dois cigarros dentro de um lanche em Maringá, no norte do Paraná. Uma foto foi publicada nas redes sociais e a imagem viralizou. Depois da repercussão, o jovem que prefere não se identificar, contou que estava com outros amigos no estabelecimento no último sábado (16).

"A gente estava em bastante gente comendo, e daí quando eu peguei a metade do lanche para comer eu não vi nada, dei duas mordidas, mas na hora que eu olhei para dentro do saquinho eu vi uma coisa estranha e quando puxei vi que havia dois cigarros inteiros dentro do lanche. Fiquei espantado e com nojo, não esperava isso", relatou

Ainda de acordo com o cliente, imediatamente ele avisou os responsáveis, que além de devolverem o dinheiro também deram um novo cachorro-quente a ele.

"Foi bastante inconveniente a situação, e eles não se preocuparam em explicar o que aconteceu, como que aquilo foi parar lá dentro do 'cachorrão', se foi sem querer ou alguém sacaneou, enfim. Como eu não comi a parte em que estavam os cigarros, não passei mal, mas é nojento demais", completou ao portal GMC



O cliente pediu para não expor o nome do local. O caso viralizou após um amigo dele publicar a foto dos cigarros dentro do lanche no Twitter na madrugada de domingo (17). “Pedimos um lanche e veio um “X-marlboro” aqui em Maringá”, diz a postagem.

A publicação viralizou e rendeu diversos comentários hilários. “Pede outro, vai que mandam o isqueiro”, disse uma internauta. “Égua ainda veio com brinde”, comentou outra. “Igual mc lanche feliz, pede o lanche e vem surpresa”, brincou mais uma.

“Bah delícia lanchão e cigarrão pra fazer a digestão marota depois”, disse outra internauta.

“Tadinho do chapeiro q tá procurando o cigarro q ele colocou atrás da orelha até agora”, comentou outra.

Outros brincaram com a letra “X” do sanduíche: “X-Garro”, “X-Fuminho”, “X-Fiuk” e “X-Defumado” foram algumas das sugestões dos internautas na publicação.

Pedimos um lanche e veio um "X-marlboro" aqui em Maringá 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Noyed3uLuC — Vitor Arrabal (@vitorarrabaal) October 17, 2021