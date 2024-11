Ciúme teria motivado assassinato em Curitiba, diz delegada

continua após publicidade

A delegada da Polícia Civil, Magda Hofstaetter, afirmou nesta segunda-feira (28) que o homem morto a facadas em frente a um hotel de Curitiba em que trabalhava foi assassinado por ciúmes. O vigilante Márcio de Pontes Ribeiro, de 39 anos, trabalhava com uma mulher, que seria pivô do crime. Ela era amigo de Márcio e também trabalhava no hotel. O autor das facadas seria o marido dela.

-LEIA MAIS: Homem é ameaçado e agredido com golpes de faca em Borrazópolis

O assassinato aconteceu na tarde de sábado (26) e foi gravado por uma câmera de segurança. A vítima fumava um cigarro em frente ao hotel no intervalo do trabalho, quando foi surpreendido e morto. Ele ainda correu para dentro do estabelecimento, por meio da garagem, e acessou o elevador, mas foi encontrado morto no sexto andar.



No momento da facada, o suspeito teria dito: ‘Isto que dá mexer com mulher casada’.

