Cirurgião plástico morto pela covid era voluntário no Paraná; Vídeo - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Marco Aurélio Lopes Gamborgi foi o 21º médico paranaense a morrer vítima de covid e foi sepultado sábado (05), em Curitiba. Cirurgião plástico há mais de três décadas, o médico de 57 anos também presidiu a Sociedade de Cirurgia Plástica (SBCP), no Paraná.

Dr Marco era conhecido como referência em cirurgias para crianças com fissuras labiopalatais e fez mais de 10 mil procedimentos da especialidade. Ele era voluntário da ONG Operação Sorriso do Brasil que promove a reparação plástica de lábio leporino com ação social.

Foto por Reprodução

Dias antes de morrer, algumas crianças que foram pacientes do projeto, fizeram uma gravação com as mães, torcendo pela sua recuperação. Assista:

Da Redação