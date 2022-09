Círculo em volta do Sol chama atenção no Paraná; saiba o que é

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apesar de chamar muita atenção e despertar a curiosidade o fenômeno é natural e não tão raro

Nesta quinta-feira (29), o surgimento de um arco-íris em formato circular em volta do Sol chamou a atenção de moradores do Paraná e de todo o Brasil. Diversas imagens e vídeos registram o acontecimento e deixam a população com o questionamento: afinal, do que se trata?

continua após publicidade .

Apesar de chamar muita atenção e despertar a curiosidade, o professor e astrônomo amador, Maico Zorzan, explica que o fenômeno, conhecido como Halo Solar, é natural e não tão raro como muitos acreditam. Geralmente acontece após uma sucessão de dias chuvosos.

LEIA MAIS: Aposta de Arapongas fatura quase R$50 mil na quina da Mega-Sena

continua após publicidade .

Segundo Zorzan, o Halo ocorre quando existe o desvio aparente dos raios solares por pequenos cristais de gelo. "Eles ocorrem porque na alta atmosfera temos a presença de pequenos cristais de gelo na fina pluma de nuvens. Esses pequenos cristais agem como um prisma, decompondo a luz do Sol, o que faz com que possamos observar essa forma de círculo ao redor do Sol."

O professor afirma, ainda, que o fenômeno que se tornou assunto nesta quinta-feira (29) se dá por meio de um processo similar ao dos costumeiros arco-íris. "É um processo parecido com o que ocorre com o arco-íris, só no caso do arco-íris são gotículas de água que causam o efeito, e no caso do halo, são minúsculos cristais de gelo”, ressalta.





continua após publicidade .

Repercussão

Apesar de não ser um fenômeno natural raro, o Halo Solar causou alvoroço nos moradores de todo o Paraná, incluindo alguns municípios do Vale do Ivaí e Maringá, por exemplo. Internautas de todo o Brasil também se mostraram surpresos com o acontecimento.

A reportagem do TNOnline registrou um vídeo na cidade de Jardim Alegre, norte do Estado, e a beleza do fenômeno é surpreendente. Assista: null - Vídeo por: tnonline

A repercussão nas redes sociais foi tão grande que um internauta brincou: "Não preciso nem sair pra ver o halo solar, já vi umas 300 vezes nos stories". Outro contou que um colega de escola chegou na sala de aula afirmando ao professor que "o sol havia explodido".



Entre todas as reações, há uma unanimidade: raro ou não, o Halo Solar encantou a população brasileira após inúmeros dias cinzas e chuvosos.

Siga o TNOnline no Google News