Circulação do Espetáculo Kaza da Tecer Teatro pelo Paraná é cancelada

O fogo foi controlado pela Brigada Comunitária

Um incêndio atingiu, na noite do dia 23 de maio, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Faxinal, local onde seria apresentado o espetáculo Kaza da Tecer Teatro, nos dias 25 e 26 de maio, atingindo o cenário e os equipamentos de som e luz da peça. O fogo foi controlado pela Brigada Comunitária e provocou apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. As causas estão sendo apuradas.

Faxinal seria a sexta cidade a receber o espetáculo que estava realizando uma circulação pelo Paraná por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Cultura do Paraná. Na sequência passaria por Marilândia do Sul e Araruna. Por conta dos estragos as apresentações terão que ser canceladas, mas as oficinas de teatro oferecidas pelo projeto, voltadas aos alunos da rede pública de ensino, serão mantidas. ‘O Jogo Cênico como Motivação para a Descoberta do Teatro’ será ministrada pelo ator Thadeu Peronne conforme a programação agendada nos municípios.

Datas das Oficinas:

Faxinal: 25 de maio

Marilândia do Sul: 29 e 30 de maio

Araruna: 31 de maio e 01 de junho

