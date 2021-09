Circuito Ivaí Adventure tem data programada para inauguração

Da Redação

Na manhã de segunda-feira (20), os prefeitos Pedro Taborda Desplanches, de Rio Branco do Ivaí, e José Roberto Furlan, de Jardim Alegre, acompanhados dos Secretários de Turismo dos municípios de Ivaiporã (Alex Fonseca), Grandes Rios (Júnior Moreira) e Jardim Alegre (Paulo Messias), que na oportunidade representaram também os municípios de Ariranha do Ivaí e Lidianópolis, estiveram reunidos na Superintendência da Paraná Esporte em Curitiba com o Diretor de Inovação e responsável pelo Programa Pedala Paraná, Tiago Campos.

A reunião, que contou com a presença de técnicos da Paraná Esporte e das ciclistas Cynthia Duarte e Viviane Mendonça, teve o objetivo de definir pontos importantes da sinalização do circuito do projeto já apresentado e assinado pelo Engenheiro Cívil e ciclista Luiz Tadao Mori. Na ocasião, também foi discutida a possibilidade de inauguração do circuito já sinalizado no dia 19 de novembro, "Aniversário de Ivaiporã", proposta apresentada pelo Diretor de Turismo Alex Fonseca a pedido do Prefeito Carlos Gil, na qual foi aceita pelos demais membros do circuito e acatada pelo Diretor Tiago Campos da Superintendência da Paraná Esporte.

As ciclistas Cynthia Duarte e Viviane Mendonça que é natural de Lunardelli chancelaram o pedido dos Prefeitos e Secretários, destacando o potencial turistico da região, bem como o crescente desenvolvimento do ciclismo através de mobilizadores como a ciclista Silvia Nards de Ivaiporã.

O Circuito Ivaí Adventure possuí 210 km e é considerado de nível pesado que busca levar os ciclistas a superar os próprios limites e tem o intuito de atrair ciclistas profissionais de MTB a nível internacional para serem desafiados nas altimetrias elevadas da região, devido a sua geografia acidentada, bem como promover o interior desses municípios, fomentando os bairros por onde o circuito passa, gerando negócios e incentivando a agricultura familiar.

Tem como parceiros a Paraná Esporte, Paraná Turismo, Sesc, Senac, as Prefeituras dos 6 municípios e empresários do setor como a Cycling Nards de Ivaiporã.

Estiveram presentes também os vereadores Norberto Roling e José Barbosa de Jardim Alegre.