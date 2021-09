Da Redação

Cinegrafista é agredido por motorista envolvido em acidente

Um repórter cinematográfico, da RIC Record TV de Londrina, no norte do Paraná, foi agredido durante a cobertura de um acidente no cruzamento das Ruas Belo Horizonte e Quintino, na noite de terça-feira (28), no município. Rodrigo Marques foi atacado pelo motorista de um veículo Fiat Palio que teria avançado uma preferencial e se chocado com uma moto, ferindo gravemente uma mulher, passageira do veículo.

continua após publicidade .

Com sinais de embriaguez, o motorista partiu para cima de Marques pelo simples fato de o repórter estar exercendo o seu trabalho, com câmera nas mãos, registrando a ocorrência. Imagens captadas pela Rede Massa mostram o agressor derrubando Marques e tomando de suas mãos o equipamento do Grupo RIC, jogando-o, posteriormente, no asfalto. O jornalista teve o ombro deslocado e precisou ser levado ao Hospital Mater Dei, em Londrina. Ele está recebendo apoio médico e jurídico da emissora.

O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu para a Polícia Civil ter feito uso de bebida alcoólica durante a tarde de terça. Ainda para a polícia, o autor disse ter partido para cima do repórter cinematográfico por estar “extremamente desesperado depois de um trauma”.

continua após publicidade .

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná (Sindijor Norte PR), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor PR) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) emitiram nota de repúdio contra a agressão.