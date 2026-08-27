Cinco trabalhadores prestadores de serviço da Copel morrem em colisão frontal na PR-090

Cinco homens morreram na manhã desta quinta-feira (27) em uma colisão frontal na PR-090, em Ventania, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 9h no km 199 da rodovia, no trecho entre Piraí do Sul e Ventania.

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Os veículos envolvidos foram uma caminhonete Fiat Titano, com placas de Londrina, e um caminhão Volvo FH440 acoplado a dois semirreboques Randon, com placas de Guaraci (SP). A Fiat Titano seguia no sentido Ventania quando colidiu frontalmente com o conjunto de carga, que trafegava em direção a Piraí do Sul.

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O motorista e os quatro passageiros da caminhonete morreram no local. As vítimas, todas do sexo masculino, eram prestadores de serviços da Companhia Paranaense de Energia (Copel) . Cinco jovens ocupavam a caminhonete no momento da batida.

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O condutor do caminhão não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ventania. Uma mulher que estava como passageira no caminhão sofreu ferimentos leves e também foi levada à unidade de saúde. O casal que estava no caminhão não teve ferimentos graves.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Pronto-Socorro de Ventania, da equipe aeromédica e do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba foram mobilizadas para o atendimento. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os levantamentos técnicos e os procedimentos necessários. Os corpos foram encaminhados à unidade da Polícia Científica para identificação oficial e exames de necropsia. A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada para o atendimento e a remoção dos veículos.

As causas e as circunstâncias do acidente serão investigadas. O trecho da PR-090 entre Piraí do Sul e Ventania é uma importante ligação rodoviária dos Campos Gerais e registra fluxo de veículos de diferentes portes.