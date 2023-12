Cinco suspeitos morrem após confronto com a PM em Maringá; vídeo

Um confronto armado entre policiais militares e criminosos terminou com mortos na noite desta segunda-feira (4) na região da Avenida Centenário com a Avenida Gastão Vidigal, em Maringá, no norte do Paraná. O Corpo de Bombeiros confirmou que cinco pessoas morreram.

continua após publicidade

O confronto foi flagrado por um motociclista que passava pelo local. O número de viaturas chamou a atenção do homem, que pegou o celular e começou a filmar a abordagem, flagrando o momento dos disparos efetuados. Veja:

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Escola lamenta morte de aluno que levou choque em pisca-pisca no PR



Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, cinco rapazes estavam no veículo e atiraram contra os policiais, que reagiram. Os indivíduos são apontados como envolvidos em uma série de crimes registrados em Maringá e Sarandi, como roubos e homicídios.

Ainda conforme a polícia, na tarde desta segunda, eles foram flagrados em uma invasão a uma residência, onde teriam ido ao local para matar o morador, entretando, não o encontraram.

Com informações do GMC Online

Siga o TNOnline no Google News