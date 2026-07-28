Cinco suspeitos de matar empresário e atirar em barbeiro são presos no PR

Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio do Setor de Homicídios da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, com auxilio da Policia Militar cumpriu, na manhã desta terça-feira (28), cinco mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação do homicídio consumado de Hugo Gabriel Moll e da tentativa de homicídio contra João Victor Pereira.

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O crime ocorreu em 19 de junho de 2026, por volta das 16h15, em uma barbearia na Avenida Pedro Wosgrau, bairro Cará-Cará. O atirador invadiu o estabelecimento utilizando capacete vermelho, jaqueta azul e calça escura, efetuando disparos de pistola calibre 9mm contra as pessoas que estavam no local. Hugo Gabriel Moll foi atingido na região da cabeça enquanto estava na cadeira de corte de cabelo e faleceu no local. O proprietário da barbearia, João Victor Pereira, foi ferido no tórax e socorrido a tempo.

A investigação, de extrema complexidade, exigiu o cruzamento analítico de diversos dados e informações coletados no curso das diligências, com análise de imagens obtidas por meio do sistema viário Muralha Digital, de câmeras de segurança e de perícias realizadas.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Luís Gustavo Timossi, “as apurações policiais demonstraram que as vítimas foram atingidas por engano. O verdadeiro alvo da ação criminosa era um terceiro indivíduo, envolvido com o tráfico de drogas, o qual deixou a barbearia apenas dez segundos antes da chegada de Hugo. O proprietário da barbearia, João Victor Pereira, acabou sendo atingido no tórax em uma aparente tentativa dos executores de eliminar testemunhas no local”.

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Os investigados presos possuem anotações criminais por diversos crimes.

Um dos homens, de 34 anos, identificado como organizador da ação, possui anotações criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Outro suspeito, de 24 anos, identificado como responsável pelo fornecimento de ponto de apoio aos demais, bem como pela cessão do armamento utilizado, conta com histórico por homicídio, tráfico de drogas e receptação.

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Sobre o terceiro envolvido identificado, de 27 anos, as investigações o apontaram como responsável pelo monitoramento do alvo e pela condução do veículo na fuga, possuindo anotações criminais por tráfico de drogas.

Os demais suspeitos, de 25 e 19 anos, embora existam elementos indiciários de participação no crime, ainda não terão seu papel divulgado, pois o caso demanda a realização de diligências complementares para a completa elucidação dos fatos.

A PCPR reforça o compromisso de dar prosseguimento ao cumprimento rigoroso dos mandados e demais diligências cautelares para a completa elucidação dos fatos e responsabilização perante a Justiça.

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Com informações do portal aRede