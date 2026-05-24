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BELA VISTA DO PARAÍSO

Cinco são presos e dois policiais ficam feridos após confusão em conveniência no PR

PM foi chamada no local onde cerca de 50 pessoas consumiam bebidas alcoólicas, ouviam som alto e ocupavam parte da via pública

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 18:58:20 Editado em 24.05.2026, 18:58:13
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Reprodução


Uma fiscalização da Polícia Militar do Paraná (PMPR) terminou com cinco pessoas presas e dois policiais feridos na madrugada deste domingo (24) em Bela Vista do Paraíso (PR). A ocorrência começou durante uma ação contra perturbação do sossego em frente a uma conveniência na Avenida Independência, na região central da cidade, onde cerca de 50 pessoas consumiam bebidas alcoólicas, ouviam som alto e ocupavam parte da via pública.

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Durante a tentativa de dispersão, o motorista de um Hyundai HB20 saiu em alta velocidade do local, cantou pneus e colocou pedestres e motoristas em risco. Os policiais iniciaram acompanhamento tático e interceptaram o carro nas proximidades de um posto de combustíveis. O condutor apresentava comportamento agressivo e sinais de embriaguez e se recusou diversas vezes a realizar o teste do bafômetro. Ao receber voz de prisão, reagiu com socos e chutes, além de ameaçar e insultar os agentes.

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A companheira do motorista interferiu na prisão pulando no pescoço de um dos policiais para impedir a ação da equipe. Após ser contida, continuou desacatando os agentes e ofereceu R$ 10 mil para que o motorista fosse liberado, conduta registrada como corrupção ativa.

Cinco são presos e dois policiais ficam feridos após confusão em conveniência no PR
AutorFoto: Reprodução

A situação evoluiu para uma confusão generalizada quando familiares do suspeito e outras pessoas presentes passaram a avançar contra os policiais e arremessar objetos. Com apoio de equipes de cidades vizinhas, outros três envolvidos foram contidos e presos. Todos os detidos passaram por atendimento médico e exames de lesão corporal antes de serem encaminhados à Polícia Civil do Paraná. O Hyundai HB20 foi recolhido ao pátio da Polícia Militar.

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