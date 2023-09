Cinco pessoas morrem em mega-acidente no Paraná, corrige PRF

Cinco pessoas morreram em mega-acidente envolvendo diversos veículos em trecho da BR-277, na altura de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste sábado (2), no Paraná. O número foi corrigido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 20h30. Inicialmente, a informação da própria corporação era de seis óbitos e depois de sete.

continua após publicidade

Dezenas de caminhões e carros se envolveram no super engarrafamento, que fechou a rodovia no sentido Curitiba-Ponta Grossa. O número de vítimas, no entanto, pode novamente aumentar a qualquer momento, porque são dezenas de feridos hospitalizados.

- LEIA MAIS: Colisão na BR-376 entre carro e micro-ônibus causa morte em Jandaia



O número de feridos e os encaminhamentos ao sistema de saúde, segundo a PRF, ainda estão sendo contabilizados, bem como o número de veículos envolvidos.



A rodovia permanece interditada no sentido Ponta Grossa (PR). No sentido Curitiba (PR) não há interdição, porém o trânsito está com lentidão.



Chovia no momento do acidente e havia a formação de neblina.



Equipes da PRF, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalística, IML, DER, participaram do atendimento.



As causas do acidente serão apontadas após a realização de perícia da PRF e Polícia Científica.



Sete viaturas da PRF foram deslocadas da região metropolitana de Curitiba e de Ponta Grossa para o atendimento e suporte no local do acidente.

continua após publicidade

Imagens circulam pelas redes sociais e mostram o mega-acidente, que deixou veículos completamente destruídos. (Veja vídeo abaixo).

Duas carrretas pegaram fogo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu no KM 136, sentido Ponta Grossa, dois quilômetros antes do posto da corporação.



O acidente ocorreu por volta das 14h30, logo após o pedágio desativado de São Luiz do Purunã. O condutor de um veículo que estava no local, André Frigoli, afirmou em entrevista à Banda B, parceria do TNOnline, que não teve tempo de fazer nada para evitar a colisão.

continua após publicidade

Foto por (Reprodução) Acidente de grandes proporções ocorreu na tarde deste sábado na BR-277

"Parece cena de filme. Graças a Deus estou bem, mas não deu pra fazer nada. Tinha muita neblina, quando fui ver a fila estava parada, foi batendo um caminhão atrás do outro. Pisei no freio, mas não segurou. O meu caminhão pegou fogo na hora da batida. Muita gente correu com extintor para ajudar a apagar as chamas, mas não deram conta”, explicou.

continua após publicidade

Várias ambulâncias se deslocaram para o local e ainda estão atendendo as vítimas. Entre os veículos envolvidos está uma carreta de um posto de combustível de Apucarana (PR), conforme fotos feitas no local do acidente.

Batida aconteceu neste sábado (2), próximo ao distrito de São Luiz do Purunã tnonline

Siga o TNOnline no Google News