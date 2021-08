Cinco pessoas morrem em acidentes no Paraná neste domingo

Da Redação

A madrugada deste domingo (15) foi marcada por acidentes fatais no interior do Paraná. Cinco pessoas morreram: três na mesma batida que deixou outras sete pessoas feridas, uma em um carro que atingiu uma árvore e pegou fogo e um motociclista que se chocou contra um poste. Todas as vítimas tinham menos de 40 anos.

O primeiro acidente envolveu dois carros e deixou três mortos e sete feridos por volta das 2 horas da manhã, na rodovia PR-650, em Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, região Norte do Paraná. Um Honda Civic e um GM/Astra bateram de frente e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Três pessoas morreram na hora, sendo dois homens e uma mulher. Apenas Mateus Silvério de Souza, de 24 anos, foi identificado oficialmente até o momento. Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Ivaiporã.

Outras sete pessoas envolvidas no mesmo acidente foram encaminhas pelas equipes de socorro em estado grave para hospitais da região.

Ainda durante a madrugada deste domingo, por volta das 3 horas da manhã, na Rodovia PR-466, entre os municípios de Kaloré e Borrazópolis, também no Norte do Estado, um carro saiu da pista, bateu contra uma árvore e pegou fogo. Segundo equipes de socorro, as vítimas teriam sido ejetadas do veículo.

Motoristas que passavam pelo local conseguiram afastar os três ocupantes das chamas, mas a jovem Cristiane Paes, de 25 anos, morreu no local do acidente. As outras vítimas, Igor dos Passos Cruz, de 23 anos e a namorada dele, Amanda Soares das Graças de 18 anos, foram levados em estado grave para um hospital da região.

Em Arapongas, na região Centro-Norte do Paraná, um motociclista também morreu durante a madrugada, depois de bater a moto que pilotava contra um poste, no perímetro urbano da cidade. O encarregado de produção de uma empresa de estofados Rodrigo da Silva, de 34 anos, teve morte instantânea. O acidente aconteceu na Rua Iratauá, na entrada do Conjunto Flamingos, Zona Leste da cidade. As causas do acidente serão apuradas.