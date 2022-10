Cinco pessoas morrem após acidentes em rodovias do Paraná

Da Redação

A noite de quarta-feira (5), foi marcada pela violência no trânsito em rodovias do Paraná. Cinco pessoas morreram, outras cinco ficaram feridas e veículos pegaram fogo. Os acidentes foram registrados em um período de duas horas, mobilizando socorristas da região, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O primeiro acidente aconteceu por volta das 18h40, na PR-082, em São João do Ivaí, no norte do Paraná. Três pessoas morreram. Cinco veículos se envolveram na colisão, incluindo dois caminhões.

Cláudio Roberto Benetão, de 52 anos e Marcos Roberto Brito, de 46 anos estavam em um Fiat Uno e morreram na hora. Já o motorista de uma das carretas, Celso dos Santos, de 41 anos, chegou ser atendido e encaminhado pela equipe do Samu ao hospital, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

De acordo com o sargento Rildo Valensola, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), quatro veículos estavam seguindo no mesmo sentido quando o primeiro deles, um Fiat Uno, colidiu com uma carreta, que seguia pelo sentido contrário. Em seguida, foi criando um engavetamento. Chovia no momento do acidente.

Depois, por volta das 19h, quatro veículos pegaram fogo, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, três em estado grave. O acidente aconteceu na BR-376 em Ortigueira. A rodovia ficou bloqueada até às 22h.

Já por volta das 20h30, um empresário morreu atropelado na PR-445. Edson Gerber, de 53 anos, conhecido comerciante de Mauá da Serra, causou grande comoção em todo Paraná.

Gerber estava sozinho dirigindo seu veículo na PR 445, próximo a Irerê, quando colidiu com uma árvore que estava caída na rodovia, danificando seu Jeep Compass. Ao descer do carro após alguns instantes, foi atropelado por um caminhão que passava pela rodovia.

Edson Gerber era proprietário do famoso Restaurante Holandesa de Mauá da Serra. Fechado durante a pandemia, o empreendimento era tradicional no Paraná, fundado há mais de 50 anos, por Dona Baronesi e Frederico Gerber, pais dele. Nos últimos meses, ele estava vendendo tortas e doces e alugando o salão do antigo restaurante para eventos.





