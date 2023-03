Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão no PR

Da Redação

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na PR-317, próximo à cidade de Floresta, na manhã deste sábado, 11. Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas vítimas sofreram ferimentos graves.

A batida aconteceu no trevo de acesso à Ivatuba. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e o Grupo de Operações Aérea foram mobilizadas para atender as vítimas.

Um homem foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Universitário com hemorragia abdominal.

Outro acidente

Um acidente de trânsito, registrado na manhã deste sábado (11), resultou na morte de um adolescente. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima, que tinha 17 anos, perde o controle do veículo que conduzia e colide violentamente contra um poste, na Avenida Tancredo Almeida Neves, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná.

Através das imagens do circuito de segurança, é possível notar que o acidente ocorreu no início da manhã deste dia. O carro trafegava em alta velocidade na via e, logo na sequência, atinge a estrutura de transmissão de energia. Diversas peças do automóvel são arremessadas, por conta da batida, e ficam espalhadas pela via.

O condutor, por se tratar de um adolescente, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com informações: Plantão Maringá

