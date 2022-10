Cinco pessoas ficam feridas após serem atropeladas em estacionamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente aconteceu em Curitiba.

Cinco pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um motorista que perdeu controle do veículo em um estacionamento em Curitiba, segundo a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Acidente com capotamento e fuga, de madrugada, no centro de Apucarana

O acidente aconteceu no fim da tarde deste sábado (15), no bairro Santa Felicidade.

continua após publicidade .

Conforme a polícia, as cinco vítimas tiveram ferimentos moderados. O condutor do carro teve ferimentos leves. Todos foram encaminhados a hospitais próximos da região.

A polícia informou que as vítimas participavam de um evento no local, mas não soube informar se o motorista tinha ligação com elas.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News