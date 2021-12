Da Redação

Cinco pessoas ficam feridas após grave acidente no Paraná

Na tarde desta terça-feira (21), na BR-277, em Morretes, litoral do Paraná, cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente entre um carro e um caminhão-cegonha.

O motorista do caminhão e uma mulher, de 33 anos, foram levados ao Hospital Regional do Litoral (HRL) com ferimentos graves. Uma criança de 4 anos também ficou ferida com a colisão, porém levemente, segundo os socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros.

Uma adolescente, de 15 anos, teve ferimentos moderados na cabeça e foi encaminhada pelo Siate ao HRL. Um homem de 35 anos teve apenas ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista sentido Litoral precisou ser bloqueada para o atendimento.

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi chamado para atendimento no local, bem como ambulâncias do Samu.

Com informações da Banda B.