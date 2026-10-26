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TRAGÉDIA

Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão na BR-373 no Paraná

Condutor que causou a batida tem 18 anos e está internado sob custódia policial; acidente ocorreu em Candói, na noite de domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão na BR-373 no Paraná
Autor Acidente deixou cinco pessoas mortas no Paraná - Foto: Reprodução/Catve

Cinco pessoas da mesma família, incluindo três crianças, morreram em um grave acidente de trânsito na noite de domingo (25), na BR-373, no Distrito da Paz, em Candói, região Centro-Sul do Paraná. A família viajava em um Volkswagen Gol que foi violentamente atingido por uma Ford Ranger conduzida por um jovem de 18 anos, que, segundo a polícia, estava embriagado e foi detido em flagrante.

-LEIA MAIS: Motociclista de 30 anos morre após grave acidente em Rio Bom

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As vítimas fatais são os pais e seus três filhos: uma menina com idade entre seis e sete anos, e dois meninos de nove a dez meses. A mãe e as crianças morreram ainda no local da colisão. O pai chegou a ser socorrido por equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. A família era moradora de um assentamento da região.

Com a força do impacto, a caminhonete saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O motorista e um passageiro que estava com ele ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados. O condutor da Ranger, após ter a embriaguez constatada pelas autoridades, permanece internado sob custódia policial. Assim que receber alta médica, ele será encaminhado para a delegacia de Guarapuava, onde as medidas legais cabíveis serão tomadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência e segue apurando a dinâmica exata do acidente. O local passou por análise de peritos da Polícia Científica, e os corpos das cinco vítimas foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava.

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acidente fatal BR-373 embriaguez ao volante Segurança no Trânsito tristeza familiar
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