Cinco pessoas da mesma família morrem em batida na BR-163

Cinco pessoas da mesma família, sendo quatro adultos e uma criança, morreram em um acidente na BR-163, em Planalto

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desse domingo (19), na BR-163, em Planalto, no sudoeste do Paraná. De acordo com a corporação, cinco pessoas da mesma família, sendo quatro adultos e uma criança, morreram em uma batida envolvendo o carro em que elas estavam e um outro veículo.

A PRF informou que a colisão aconteceu após o motorista do outro automóvel, que estava embriagado, perder o controle da direção e invadir a pista contrária. Assim que o carro adentrou no sentido contrário, colidiu violentamente contra o veículo da família.

Por conta da batida, as cinco pessoas morreram no local. O automóvel que elas ocupavam saiu da pista e capotou.

O condutor alcoolizado foi encaminhado para o hospital junto de outros dois ocupantes.

Outro acidente

Um jovem, de 26 anos, morreu após um acidente de trânsito registrado neste domingo (19), por volta das 22h40, no km 71, da rodovia BR-369, em Santa Mariana, no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um caminhão-guincho e um VW/Gol, o qual a vítima fatal estava dirigindo. O caminhão seguia sentido Bandeirantes/Santa Mariana, e o veículo seguia no sentido inverso, quando houve a colisão.

Conforme a PRF, o motorista do Gol ficou preso às ferragens do veículo e morreu no local. A Polícia Civil de Santa Mariana, a perícia e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local.

A PRF apura as circunstâncias do acidente e fará o boletim.