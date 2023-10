Cinco pássaros nascem de ovos encontrados em sutiã de passageira no PR

Os ovos encontrados no sutiã de uma passageira no aeroporto de Fox do Iguaçu, no Paraná, eclodiram e cinco pássaros nasceram. Os ovos foram apreendidos em uma fiscalização da Polícia Federal na sexta-feira (13). Ela afirmou aos policiais que os ovos eram de codorna e seriam para a alimentação dela. Disse ainda que os levaria para Assunção, capital do Paraguai.

Segundo reportagem do G1, o Parque das Aves informou que o filhotes pertencem ao grupo dos tucanos. Porém, ainda não é possível precisar a espécie de ave. Os ovos e os filhotes recém-nascidos estão sob os cuidados intensivos da equipe técnica na quarentena do Parque das Aves. Paloma Bosso, diretora técnica do parque, explica que os ovos foram mantidos em uma incubadora e, aos poucos, foram eclodindo.

"Inicialmente, não foi possível nossa equipe confirmar a identificação da espécie de ave responsável pela postura dos ovos, nem mesmo determinar se tratavam-se de ovos de uma mesma espécie. Após os procedimentos primários de higienização e exames de ovoscopia e avaliação de batimento cardíaco embrionário, os ovos seguiram para uma incubadora para manter níveis controlados de temperatura e umidade", afirma.

De acordo com ela, o primeiro ovo eclodiu na quarta-feira (18). Na quinta (19) outros três filhotes nasceram e nesta sexta (20) um quinto.

"Foi identificado como um animal do grupo dos ranfastídeos, ordem na qual são encontrados aves como os tucanos e os araçaris. [...] Até o momento já são 5 filhotes de ranfastídeos e temos outros 2 ovos sendo incubados", explica.

Foto por Parque das Aves/G1 Ovos foram chocados por incubadora

