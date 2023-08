Cinco homens morrem em confronto com a PM no Paraná

Um confronto armado com a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) registrado na noite desta quarta-feira (23) terminou com a morte de cinco homens em Santa Helena, município que fica a 106 quilômetros de Foz do Iguaçu, oeste do Estado. De acordo a PM, eles estavam armados e reagiram a uma abordagem.

Ainda conforme a corporação, dois dos mortos na troca de tiros estavam envolvidos na morte do segurança Ernesto Franco de Morais, de 56 anos, ocorrida no último domingo, 20 de agosto, em um posto de combustíveis de Santa Tereza do Oeste.

Os policiais militares descobriram, através do serviço de inteligência, que eles estavam escondidos em uma residência em um distrito da cidade.

As equipes de segurança tentaram realizar uma abordagem, mas o grupo reagiu à ação. Houve uma troca de tiros e, durante a situação, os cinco suspeitos foram baleados e morreram no local. Nenhum policial ficou ferido no confronto.

Os homens mortos têm idades entre 18 e 38 anos. Com eles, a PM encontrou duas pistolas e três revolveres.

