Cinco crânios humanos são encontrados em estrada rural entre Ibiporã e Londrina (PR)

Cerca de cinco crânios e diversas outras partes de ossadas humanas foram encontrados por trabalhadores na manhã desta quinta-feira (17) em uma estrada rural localizada na divisa entre os municípios de Ibiporã e Londrina. O trecho pertence territorialmente ao município de Ibiporã, mas fica nas imediações de acesso ao distrito da Warta, em Londrina.

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Os restos mortais estavam espalhados pela área e mobilizaram equipes da Polícia Científica, que se deslocaram até o ponto indicado para isolar o perímetro, colher evidências e realizar os primeiros levantamentos periciais. Até o momento, as autoridades não têm informações sobre a identidade das vítimas, o tempo em que o material biológico permaneceu exposto no local ou as causas das mortes. A ocorrência e as apurações seguem em andamento sob a responsabilidade dos órgãos de segurança pública.