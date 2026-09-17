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INVESTIGAÇÃO

Cinco crânios humanos são encontrados em estrada rural entre Ibiporã e Londrina (PR)

Ossadas foram localizadas por trabalhadores na manhã desta quinta-feira (17), perto do distrito da Warta

Escrito por Da Redação
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Cinco crânios humanos são encontrados em estrada rural entre Ibiporã e Londrina (PR)
Autor Foto: Reprodução/ Arquivo/Rádio Club

Cerca de cinco crânios e diversas outras partes de ossadas humanas foram encontrados por trabalhadores na manhã desta quinta-feira (17) em uma estrada rural localizada na divisa entre os municípios de Ibiporã e Londrina. O trecho pertence territorialmente ao município de Ibiporã, mas fica nas imediações de acesso ao distrito da Warta, em Londrina.

- LEIA MAIS: Filhote fica presa em bueiro, mobiliza trator, corte de asfalto e operação de 4h em Arapongas; VÍDEO

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Os restos mortais estavam espalhados pela área e mobilizaram equipes da Polícia Científica, que se deslocaram até o ponto indicado para isolar o perímetro, colher evidências e realizar os primeiros levantamentos periciais. Até o momento, as autoridades não têm informações sobre a identidade das vítimas, o tempo em que o material biológico permaneceu exposto no local ou as causas das mortes. A ocorrência e as apurações seguem em andamento sob a responsabilidade dos órgãos de segurança pública.

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crânios Ibiporã investigação policial ossadas humanas perícia criminal restos mortais
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