Cinco apostas do PR fazem quina na Mega-Sena e levam quase R$ 500 mil

Veja cidades com vencedores.

Cinco cidades do Paraná têm ganhadores na quina da Mega-Sena. Juntas, as apostas levaram quase meio milhão de reais. No Brasil, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no sábado (14), e o prêmio estimado para o próximo sorteio subiu para R$ 42 milhões.

A aposta com maior prêmio no estado é de Curitiba, feita em um bolão de 90 cotas. Os vencedores vão dividir R$ 196.285,50.

Em Foz do Iguaçu, no oeste, uma aposta simples levou sozinha R$ 130.857,36.

Veja, abaixo, as cidades do estado com ganhadores:

Curitiba: R$ 196.285,50 | Aposta de bolão (90 cotas), com 8 números Foz do Iguaçu: R$ 130.857.36 | Aposta simples de 7 números Cambé: R$ 65.428,68 | Aposta simples de 6 números Engenheiro Beltrão: R$ 65.428,68 | Aposta simples de 6 números Santa Inês: R$ 65.428,68 | Aposta simples de 6 números





Com informações: g1

