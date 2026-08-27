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50% DO CORPO QUEIMADO

Cilindro explode durante conserto de ar-condicionado e deixa trabalhador em estado grave

Vítima de 35 anos sofreu fratura, hemorragia intensa e precisou ser intubada no local do acidente antes de ser levada à Santa Casa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cilindro explode durante conserto de ar-condicionado e deixa trabalhador em estado grave
Autor O trabalhador ficou gravemente ferido - Foto: Reprodução/ GMC Online

Um técnico de manutenção de 35 anos ficou em estado grave e teve aproximadamente 50% do corpo queimado após a explosão de um cilindro de gás em Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (27). O acidente ocorreu enquanto o trabalhador realizava a troca do gás de um aparelho de ar-condicionado em um apartamento localizado na Zona 3, na região da Vila Operária, próximo ao Parque do Ingá.

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Com a força do impacto, a vítima sofreu queimaduras no rosto, nas pernas e em diversas outras partes do corpo. O homem também apresentou uma laceração severa no braço direito, resultando em suspeita de fratura e intensa hemorragia. Devido à extrema gravidade dos ferimentos, equipes do Corpo de Bombeiros e do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisaram realizar procedimentos de emergência e intubar o trabalhador ainda no apartamento, para então encaminhá-lo à Santa Casa de Maringá.

De acordo com o tenente André Bueno, do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM), a suspeita inicial é que a explosão tenha sido provocada por uma descompressão durante a transferência do produto químico para o ar-condicionado. A corporação avalia que uma possível falha no encaixe ou no rosqueamento das peças pode ter gerado o incidente por conta da alta pressão, embora a causa exata ainda não tenha sido confirmada oficialmente. Um outro trabalhador que acompanhava o serviço estava na região da sacada e não sofreu ferimentos.

As informações são do Portal GMC Online
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acidente ar-condicionado explosão gas maringa segurança trabalho
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