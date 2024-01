Ciência no verão: universidades estaduais levam tecnologia e diversão

As universidades estaduais estão promovendo atividades de educação, cultura, esporte, saúde, empreendedorismo e meio ambiente no Verão Maior Paraná, iniciativa do Governo do Estado que reúne uma série de ações recreativas e de lazer para veranistas e moradores dos municípios do Litoral. A programação segue até 4 de fevereiro nas praias e balneários paranaenses, incluindo as prainhas de água doce do Rio Paraná em Porto Rico e em São Pedro do Paraná, na região Noroeste.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Polícia Científica desvenda mistério de ossada encontrada em Astorga

Com o apoio da Secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), professores e estudantes universitários de diferentes áreas do conhecimento ocupam um espaço denominado Projeto Com Ciência na arena esportiva instalada na Praia Brava de Caiobá, no município de Matinhos. Esta edição do Verão Maior Paraná tem, ao todo, seis arenas ao longo da faixa litorânea.

continua após publicidade

Entre as atrações organizadas pelas instituições de ensino superior está um projeto de reaproveitamento da casca de coco verde para manter as praias limpas, desenvolvido pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Outro projeto na área de tecnologia, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), ensina crianças e adolescentes a pilotar drones e possibilita que o público participe de um jogo de futebol entre robôs.

O Projeto Com Ciência também oferece um espaço para a prática de jogos de tabuleiro, onde os visitantes podem passar o tempo estimulando o raciocínio, longe de telas de dispositivos eletrônicos. Para os dias 20 e 21 de janeiro, inclusive, está previsto um campeonato de xadrez com a entrega de medalhas e troféus para os competidores mais bem colocados. No local, são realizados, ainda, testes rápidos para sífilis e hepatite, exames de pele e aferimento de pressão e orientações de prevenção na área da saúde.

A estudante Gabriela da Silva Souza, de 13 anos, que veio de Anápolis, no interior de Goiás, para aproveitar as férias no Litoral do Paraná, destaca os benefícios das ações que combinam jogos e tecnologia. “Achei muito bom esse projeto com jogos que estimulam o raciocínio, pois tanto o xadrez quanto o jogo eletrônico fazem a gente querer aprender mais”, afirma.

continua após publicidade

Para o universitário Luiz Felipe Nogueira de Souza, de 20 anos, de Londrina, no Norte do Paraná, as ações promovidas pelas universidades melhoraram ainda mais a estadia no Litoral. “Foi a primeira vez que vim para Matinhos e o projeto Verão Maior Paraná deu um toque a mais no passeio”, afirma. “Quero voltar outras vezes, principalmente porque gosto de jogar xadrez e passei todas as tardes fazendo isso aqui”, diz, em referência ao espaço organizado pelo projeto Com Ciência.

A médica aposentada Setsuko Fukuda Gomes, de 67 anos, levou os netos, que moram em Curitiba e estão de férias no Litoral, para participar das atividades do Projeto Com Ciência. “Eles descobriram esse espaço de robótica e estão adorando, tanto que queriam vir bem cedo hoje para pilotar os drones”, destaca. Ela ressalta os benefícios em aproximar as crianças das tecnologias, como a pilotagem de drones. “Essa ação é excelente, pois é um treino intelectual e de capacidade motora”, ressalta, sinalizando que “os netos irão aproveitar todos os dias”.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, reforça o papel social das universidades. “O verão é uma oportunidade para apresentar para a sociedade e população paranaense que vêm para o Litoral o conhecimento que é produzido nas universidades, que se produz ciência capaz de transformar vidas”, afirma. “Pela extensão universitária, tudo o que é produzido na universidade chega à comunidade para a formação de cidadão e atrair pessoas para a carreira científica que é, sem dúvida, um dos grandes objetivos desse trabalho”.

continua após publicidade

ARTE E CULTURA – Os veranistas podem participar de uma mostra cinematográfica itinerante com 12 filmes produzidos por professores e profissionais formados pelo curso de Cinema da Unespar. As sessões acontecem de terça-feira a domingo em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Para os dias 26, 27 e 28 de janeiro, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, estão programados shows com a Big Belas Band, grupo de jazz composto por alunos e professores da Unespar. As apresentações serão nos chamados palcos Sunset, que integram a estrutura desta edição do Verão Maior Paraná.

continua após publicidade

Nos mesmos locais, entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro, a UEM irá exibir o filme Alice no País das Maravilhas, de 1915, obra cinematográfica da época do cinema mudo, adaptada do conto clássico homônimo. As sessões serão no formato de cine concerto, modalidade de exibição caracterizada pela trilha e efeitos sonoros tocados ao vivo por uma orquestra ou banda musical. Confira AQUI a programação completa com as atividades das universidades estaduais no Verão Maior Paraná.

Serviço:

10 a 13 de janeiro

continua após publicidade

Jogos de tabuleiro e atrações interativas do projeto Manna

Das 9h às 12h e das 15h às 19h

Exposição de artesanato dos projetos Couro de Peixe e Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável

Das 15h às 19h

20 e 21 de janeiro

Campeonato de xadrez

Inscrições até dia 19 no espaço Com Ciência, na Praia Brava de Caiobá.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

Siga o TNOnline no Google News