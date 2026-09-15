CIEE/PR realiza ação de vagas de estágio para aproximar jovens do mercado de trabalho

Com o objetivo de impulsionar a empregabilidade paranaense, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) lança a campanha Conecta Vagas. A iniciativa surge para ajudar estudantes a entrarem no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que leva novos talentos para dentro das empresas.

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A ação acontece em setembro, com uma semana dedicada para entrevistas entre os dias 21 e 25 nas unidades do CIEE/PR e nas empresas participantes. O público-alvo abrange jovens matriculados nos ensinos médio e técnico maiores de 16 anos, e estudantes do ensino superior.

Os estudantes interessados em participar do Conecta Vagas podem se cadastrar no site do CIEE/PR, atualizar seus dados – se necessário, e se candidatar a uma das vagas disponíveis, tudo de forma gratuita. Mais informações podem ser consultadas nas redes sociais oficiais da instituição.

Do lado empresarial, a adesão exige apenas o mapeamento e a atualização das vagas de estágio disponíveis no portal do CIEE/PR.

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Sobre o CIEE/PR

Há 59 anos, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) atua para promover a integração da comunidade ao mercado de trabalho como agente transformador. Por meio de programas de estágios e aprendizagem e cursos de capacitação, a instituição contribui para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Junto com diversas entidades, empresas privadas e órgãos públicos, o CIEE/PR está presente nos 399 municípios do Paraná de forma física e online, e conta com 37 unidades físicas em cidades do Estado. Já recebeu cerca de 30 títulos de Utilidade Pública Municipal, possui dezenas de registros nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e também nos Conselhos Municipais de Assistência Social, condição essencial para cumprir o propósito de trabalhar para fortalecer o desenvolvimento humano e social. Ao longo de mais de cinco décadas de atuação, o CIEE/PR contribuiu para a inserção e aperfeiçoamento técnico e profissional de mais de 1,8 milhão de beneficiados.



