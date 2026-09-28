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VIRADA NO TEMPO

Cidades do PR registram volta da chuva com ventos de mais de 70 km/h

Após domingo com máximas próximas aos 40ºC, aproximação de um ciclone extratropical muda cenário no Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cidades do PR registram volta da chuva com ventos de mais de 70 km/h
Autor Além da chuva expressiva, os ventos fortes marcaram a passagem da instabilidade - Foto: Foto por José Fernando Ogura/AEN

A mudança nas condições meteorológicas alertada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) já é sentida em diversas regiões do Estado na tarde desta segunda-feira (28). A onda de calor intenso, que no último domingo (29) elevou os termômetros a 39,9ºC em Capanema e a 35,1ºC em Maringá, deu lugar a tempestades, chuvas intensas, risco de queda de granizo e ventanias que podem chegar aos 100 km/h.

-LEIA MAIS: Paraná tem alerta para temporais em 126 cidades nesta segunda; aviso se estende a todo estado na terça

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A virada no tempo foi confirmada pelas estações do Simepar até as 16h30 desta segunda-feira. O município de General Carneiro e a cidade de Palmas, na região central, lideraram os maiores volumes acumulados de chuva, com 36,6 mm e 34,6 mm, respectivamente, seguidos de perto pelo distrito de Horizonte, também em Palmas, com 33,4 mm. A forte instabilidade também atingiu Pinhão (27,8 mm), Guarapuava (26 mm) e seu distrito de Entre Rios (18,2 mm), Pato Branco (20 mm) e União da Vitória (17 mm). Cidades como Santa Helena e Paulo Frontin também registraram precipitações acima dos 10 mm durante o período.

Além da chuva expressiva, os ventos fortes marcaram a passagem da instabilidade. Guarapuava registrou as rajadas mais severas do Estado, alcançando 76,3 km/h no meio da tarde. A força dos ventos também ultrapassou a marca dos 60 km/h em Cândido de Abreu e no distrito de Horizonte, em Palmas. Outras localidades sentiram o impacto dos vendavais com rajadas superiores a 50 km/h, incluindo o distrito de Entre Rios, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio da Platina, Santa Helena e General Carneiro.

Essa quebra no padrão atmosférico é impulsionada pela formação de um ciclone extratropical que deve se configurar de forma definitiva nesta terça-feira (29). O centro deste sistema passará entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, empurrando uma frente fria associada diretamente para o território paranaense, o que justifica a manutenção das chuvas no curto prazo.

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Volumes de chuva acima de 10 mm nas estações monitoradas pelo Simepar no Paraná até as 16h30 desta segunda-feira (28):

  • Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 18,2 mm
  • General Carneiro: 36,6 mm
  • Guarapuava: 26 mm
  • Palmas: 34,6 mm
  • Distrito de Horizonte, em Palmas: 33,4 mm
  • Pato Branco: 20 mm
  • Pinhão: 27,8 mm
  • Santa Helena: 12,4 mm
  • União da Vitória: 17 mm
  • Paulo Frontin (IAT): 10,2 mm

Rajadas de vento acima de 50 km/h até as 16h30 desta segunda-feira (28) nas estações meteorológicas do Simepar no Paraná:

  • Cândido de Abreu: 62,3 km/h às 16h30
  • Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 58,7km/h às 14h45
  • General Carneiro: 52,9 km/h às 12h15
  • Guarapuava: 76,3 km/h às 15h15
  • Distrito de Horizonte, em Palmas: 60,8 km/h às 12h15
  • Santa Maria do Oeste: 56,5 km/h às 15h45
  • Santa Helena: 53,3 km/h às 16h30
  • Santo Antônio da Platina: 54,7 km/h às 2h30
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