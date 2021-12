Da Redação

Cidades do Paraná registram queda de R$ 0,05 na gasolina

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as cidade paranaenses registraram uma redução média de R$ 0,05 no valor cobrado pelo litro da gasolina comum e do etanol nas bombas dos postos de combustíveis.

A agência analisou os preços de diversos estabelecimentos que ficam nas maiores cidades do Paraná e considera os valores praticados entre 21 e 27 de novembro.

Conforme a ANP, em Apucarana, por exemplo, o preço médio do combustível é de R$ 6,97. Já em relação ao álcool, o valor é de R$ 5,87.

Preço médio do litro da gasolina e etanol

MUNICÍPIO PREÇO MÉDIO GASOLINA PREÇO MÉDIO ETANOL

APUCARANA 6,977 5,877

ARAPONGAS 6,857 5,746

ARAUCÁRIA 6,431 5,534

CAMBE 6,636 5,566

CAMPO MOURÃO 6,455 5,422

CASCAVEL 6,858 5,62

CASTRO 6,542 5,606

CIANORTE 6,742 5,57

COLOMBO 6,38 5,401

CORNÉLIO PROCÓPIO 6,78 5,58

CURITIBA 6,307 5,306

FOZ DO IGUAÇU 6,595 5,489

GUARAPUAVA 6,504 5,512

LONDRINA 6,648 5,615

MARINGÁ 6,76 5,548

PARANAGUÁ 6,584 5,622

PARANAVAÍ 6,597 5,406

PINHAIS 6,391 5,368

PONTA GROSSA 5,934 5,352

SAO JOSÉ DOS PINHAIS 6,367 5,41

TOLEDO 6,564 5,515

UMUARAMA 6,702 5,595

UNIÃO DA VITÓRIA 6,694 5,665

Fonte: ANP

Segundo a agência, a pequena diminuição no valor ocorreu porque houve queda nacional no preço do etanol, o que também impactou no preço da gasolina.



A pesquisa mostrou também que alguns municípios do interior, como Londrina, praticam cobranças mais altas. Segundo a ANP, alguns postos estão cobrando o litro da gasolina a R$ 7,50.

Fonte: G1.