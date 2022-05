Cidades do Paraná registram geada ao amanhecer desta sexta

Da Redação

Algumas cidades do Paraná registraram geada ao amanhecer desta sexta-feira (20). O fenômeno ocorreu em municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Centro-Sul do estado.

Guarapuava, por exemplo, por volta das 7h os termômetros marcavam 1,2ºC. A ocorrência de geada na cidade, que afetou, inclusive, a área rural, foi influenciada pela baixa temperatura e a alta umidade do ar.

Também houve geada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Por lá, o fenômeno foi registrado no Lago de Olarias, um dos pontos turísticos da cidade. A temperatura ficou abaixo de zero.



Em Curitiba, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou que a cidade registrou a menor temperatura do ano, com 3,7ºC.

Além disso, várias cidades do Sul do estado registraram temperaturas negativas. Em General Carneiro, os termômetros marcaram -0,5ºC.

