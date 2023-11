Cidades do Paraná estão sob alerta de tempestade; veja quais

Mais de 280 cidades do Paraná estão sob alerta de tempestades nesta sexta-feira (24), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão aponta que os temporais podem causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos em determinadas regiões.

O alerta informa também que a precipitação acumulada de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos que variam entre 60 a 100 km/h.

O Inmet indica que os municípios da região norte, noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul serão os mais afetados. Para conferir se sua cidade pode ser afetada pelo temporal, clique aqui.

O alerta tem fim às 20h desta sexta-feira. Contudo, as chuvas devem persistir em todos os setores do estado, segundo o meteorologista do Serviço Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Fernando Mendes.

O profissional aponta que o tempo chuvoso se deve a vários fatores. "Entre a quarta-feira (22) e quinta-feira (23), houve vários sistemas meteorológicos que contribuíram para a formação de áreas de instabilidade sobre Paraná, como avanço de uma frente fria, a presença de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o ingresso de calor e umidade em diversos níveis da atmosfera", pontua.

Mendes afirma que o fim de semana será chuvoso em todas as áreas do estado. Inclusive, o domingo (26) apresentará maior risco de chuva forte.

Confira:

