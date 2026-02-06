Cidade do PR registra calor de 39,7ºC, temperatura mais alta do ano; saiba qual

Por dois dias seguidos, o município de Capanema registrou a temperatura mais alta de 2026 até o momento no Paraná. Na quinta-feira (05) a cidade chegou a 39,6°C, a mesma temperatura que tinha sido registrada em 3 de janeiro em Antonina. Nesta sexta-feira (06), Capanema superou a marca, chegando a 39,7°C. Outras 16 estações meteorológicas do Simepar e sete do Inmet também registraram temperaturas máximas recordes nesta sexta.

As estações do Simepar que atingiram a temperatura mais alta de 2026 até o momento, nesta sexta-feira (06), além de Capanema, foram Apucarana (30,9°C), Assis Chateaubriand (35,9°C), Cascavel (34,4°C), Cruzeiro do Iguaçu (36,1°C), Foz do Iguaçu (38,3°C), Francisco Beltrão (34,7°C), General Carneiro (27,3°C), Palmas (30,8°C), Distrito de Horizonte em Palmas (27,6°C), Palotina (36,2°C), Pato Branco (33,9°C), Candói (35,4°C), Santa Helena (38,6°C), São Miguel do Iguaçu (37,1°C), Ubiratã (35,7°C), e União da Vitória (32,9°C).

As estações do Inmet que também atingiram a temperatura mais alta de 2026 até esta sexta-feira (06) foram Campina da Lagoa (34,8°C), Dois Vizinhos (35,1°C), General Carneiro (32,5°C), Ivaí (33,4°C), Marechal Cândido Rondon (37,1°C), Nova Tebas (33,5°C), e Planalto (36,5°C).

A presença de umidade fez com que a sensação térmica fosse ainda mais alta em algumas cidades, passando dos 40°C em municípios como Antonina, Capanema, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaíra, Loanda, Palotina, Guaraqueçaba, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Umuarama.

Previsão para os próximos dias

Neste sábado (07), até o início da tarde, as temperaturas ainda podem ultrapassar estes recordes. O forte aquecimento, somado ao avanço de um cavado meteorológico que provoca queda de pressão em superfície, ocasionará a formação de áreas de instabilidade, que atuam inicialmente em toda a metade do Sul do Paraná, próximo à divisa com Santa Catarina.

Há possibilidade de temporais com rajadas de vento, queda de granizo pontual e chuva pontualmente intensa, que pode provocar alagamentos. Essas instabilidades atuam com maior intensidade do final da tarde para o início da noite, principalmente no Oeste e Sudoeste, avançando pelo Centro-Sul, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba, e com maior intensidade no final da tarde no Litoral.

À noite, a chuva avança para as demais regiões, no Centro e Norte do Estado. Durante a madrugada de domingo, as instabilidades perdem intensidade e ocorrem de forma mais localizada.

No domingo, à tarde, novamente a sensação será de abafamento por conta da grande cobertura de nuvens. O sol ainda aparece e favorece a elevação das temperaturas. Há possibilidade para pancadas de chuva e temporais localizados, agora com maior destaque para as regiões dos Campos Gerais, Noroeste, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

No Oeste e no Sudoeste do Paraná, até mesmo em algumas regiões do Noroeste, o sol predomina, mesmo com variação de nuvens, e as chuvas são mais irregulares em comparação com as demais regiões do Estado. As temperaturas ultrapassam os 30°C, mas ficam abaixo do que vinha sendo registrado nos dias anteriores.

A próxima segunda-feira (09) terá tempo mais estável na maior parte do Paraná. A faixa Leste, incluindo Campos Gerais e Norte Pioneiro, ainda tem possibilidade de pancadas isoladas de chuva no período da tarde.