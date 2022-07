Cidade do PR fica sem coleta de lixo após PRF apreender caminhões

Da Redação

Os veículos apresentavam alerta de furto ou roubo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de dois caminhões que eram utilizados para o serviço de coleta de lixo em Santo Antônio da Platina, município do norte do Paraná. A apreensão ocorreu na segunda-feira (4).

Por conta da ação da PRF, a cidade ficou sem o serviço de coleta de lixo. Os veículos foram apreendidos pois estavam com alerta de furto.

A Polícia Civil informou que uma equipe da PRF abordou os caminhões durante uma fiscalização. Os agentes fizeram um levantamento dos dados do veículos e descobriram que eles haviam sido furtados ou roubados no Rio Grande do Sul.

Devido a isso, os caminhões precisaram ser apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. O caso está sendo investigado.

A polícia também informou que os condutores foram liberados.

O que diz a empresa responsável pelo serviço?

De acordo com a prefeitura do município, a companhia que está à frente da coleta de lixo na cidade tem sede no Rio Grande do Sul e venceu a licitação para executar o serviço em novembro de 2021.

Além disso, a administração municipal alegou que está a par do caso. Já a empresa que presta o serviço ainda não se posicionou.

Na noite de terça-feira (5), a coleta de lixo já havia sido retomada.



