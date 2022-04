Da Redação

Cidade do Paraná recebe o presidente Bolsonaro na sexta-feira

O Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve visitar Londrina, cidade do Norte do Paraná, na próxima sexta-feira (8/4). O chefe do Executivo irá marcar presença na 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), evento que começou no dia 1º de abril e deve seguir até o dia 10. Diversos apoiadores devem se reunir na festividade para apoiar o mandatário.

A informação foi divulgada por políticos locais que apoiam Bolsonaro, porém, o horário de visita e outras possíveis agendas na cidade ainda não foram confirmadas.

Já no sábado (9), o presidente deve ir à Bandeirantes, município que fica a cerca de 103,2 km de Londrina, para visitar o Santuário de São Miguel Arcanjo. Bolsonaro foi convidado para conhecer o ponto religioso por Diego Garcia, deputado federal pelo partido Republicanos.