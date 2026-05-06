Ciclone pode virar “bomba” e trazer tempestades ao PR, diz Meteored Brasil
Sistema avança pelo Sul entre quinta (7) e domingo (10), com chuva forte e ventos no Paraná e em Apucarana
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Um ciclone extratropical de rápida intensificação pode provocar temporais severos em parte do Brasil nos próximos dias, com impacto direto no Paraná. A informação é da Meteored Brasil, que aponta uma queda acentuada na pressão atmosférica do sistema.
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De acordo com os modelos meteorológicos mais recentes, a pressão pode cair de 994 para 970 hPa em um intervalo de 24 horas, entre sexta-feira (8) e sábado (9). Caso essa projeção se confirme, o fenômeno pode ser classificado como ciclone bomba — quando há redução de pelo menos 24 hPa em um dia, intensificando ventos e tempestades.
A formação do sistema começa a se intensificar já na quinta-feira (7), com o avanço de uma frente fria pelo Sul do país. A previsão indica chuvas fortes inicialmente no Rio Grande do Sul.
Na sexta-feira (8), a instabilidade avança e atinge o Paraná, além de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e regiões de São Paulo. São esperadas pancadas intensas de chuva, rajadas de vento e possibilidade de temporais isolados.
Mesmo com o afastamento gradual do sistema no fim de semana, entre sábado (9) e domingo (10), os efeitos da frente fria devem continuar sobre o Paraná, mantendo o tempo instável.
Segundo a Meteored, os maiores acumulados de chuva podem se concentrar justamente no estado, com volumes que podem chegar a 200 milímetros até domingo — índice elevado que aumenta o risco de alagamentos, deslizamentos e outros transtornos.
Em cidades do Norte do estado, como Apucarana, a mudança no tempo já deve ser percebida com aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e queda nas temperaturas ao longo do fim de semana.
A orientação é para que a população acompanhe os alertas meteorológicos e redobre a atenção, especialmente em áreas de risco.