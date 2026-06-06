Ciclone muda o tempo e traz alerta de chuva para o Paraná com risco de temporais

A formação de um ciclone no Sul do Brasil provoca o retorno da chuva ao Paraná a partir de segunda-feira (8), com risco de temporais. O evento altera as condições do tempo no estado e afeta também São Paulo e Mato Grosso do Sul. A precipitação inicia pela região oeste paranaense, com registros de trovoadas. Na terça-feira (9), a chuva avança em direção à porção leste do estado. Na quarta-feira (10), o sistema eleva a instabilidade e gera risco de tempestades nas áreas oeste e norte do Paraná.

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Antes da chegada da chuva, o domingo (7) registra marcas próximas a 10°C no amanhecer e formação de nevoeiros em áreas de rios e lagos. No período da tarde, os termômetros alcançam a marca de 25°C no noroeste. O litoral e a Serra do Mar apresentam aumento de nebulosidade à noite, com registro de chuviscos.

Em Curitiba, não ocorre precipitação até o fim da terça-feira. Na capital, os termômetros marcam de 10°C a 21°C no domingo, de 10°C a 20°C na segunda-feira e de 12°C a 17°C na terça-feira. A chuva atinge o município na quarta-feira, data em que as medições de temperatura variam entre 12°C e 14°C.



