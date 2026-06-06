Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PREVISÃO

Ciclone muda o tempo e traz alerta de chuva para o Paraná com risco de temporais

Precipitação começa pela região oeste do estado e avança nos dias seguintes com possibilidade de tempestades

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 16:56:58 Editado em 06.06.2026, 16:56:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ciclone muda o tempo e traz alerta de chuva para o Paraná com risco de temporais
Autor Formação de um ciclone no Sul do Brasil provoca o retorno da chuva ao Paraná - Foto: tnonline

A formação de um ciclone no Sul do Brasil provoca o retorno da chuva ao Paraná a partir de segunda-feira (8), com risco de temporais. O evento altera as condições do tempo no estado e afeta também São Paulo e Mato Grosso do Sul. A precipitação inicia pela região oeste paranaense, com registros de trovoadas. Na terça-feira (9), a chuva avança em direção à porção leste do estado. Na quarta-feira (10), o sistema eleva a instabilidade e gera risco de tempestades nas áreas oeste e norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Cavalo cai em bueiro ao se assustar e é resgatado com retroescavadeira no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Antes da chegada da chuva, o domingo (7) registra marcas próximas a 10°C no amanhecer e formação de nevoeiros em áreas de rios e lagos. No período da tarde, os termômetros alcançam a marca de 25°C no noroeste. O litoral e a Serra do Mar apresentam aumento de nebulosidade à noite, com registro de chuviscos.

Em Curitiba, não ocorre precipitação até o fim da terça-feira. Na capital, os termômetros marcam de 10°C a 21°C no domingo, de 10°C a 20°C na segunda-feira e de 12°C a 17°C na terça-feira. A chuva atinge o município na quarta-feira, data em que as medições de temperatura variam entre 12°C e 14°C.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva Paraná ciclone nebulosidade paraná previsão do tempo temperatura Curitiba temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV