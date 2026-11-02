Ciclone extratropical se forma nesta terça e traz alerta de tempestades para o Paraná e mais sete estados

A formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil, a partir desta terça-feira (3), coloca o Paraná e outros sete estados em alerta para o risco de temporais. O fenômeno, que atua associado à chegada de uma frente fria e ao avanço de um cavado atmosférico, deve provocar chuvas intensas, tempestades severas, rajadas de vento e queda de granizo em diversas áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além do território paranaense, estão na rota da instabilidade os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais.

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O desenvolvimento desse sistema meteorológico favorece a entrada de ar quente e úmido na porção Centro-Sul do país. A combinação de calor, umidade elevada e o encontro de diferentes massas de ar propicia a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, que são as principais responsáveis pelos temporais. No oeste gaúcho, o risco de tempestades severas já é considerado elevado. Já no Paraná e em Santa Catarina, os episódios de chuva forte e precipitações volumosas devem ganhar força principalmente a partir do período da tarde desta terça-feira.

A instabilidade atmosférica permanecerá intensa durante a madrugada e a manhã de quarta-feira (4), com o risco de chuvas volumosas ainda concentrado sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No decorrer da tarde, as instabilidades avançam por uma faixa que se estende da região central gaúcha até o sul do Paraná. Essas condições extremas, marcadas por descargas elétricas e ventos fortes, podem provocar transtornos significativos à população em diversas cidades, incluindo alagamentos em áreas urbanas, transbordamentos de rios e a queda de árvores.

Durante a noite de quarta-feira, o centro de baixa pressão atmosférica deve se consolidar sobre o leste da Região Sul, mantendo o cenário amplamente favorável para a ocorrência de tempestades severas. Ao mesmo tempo, a frente fria continuará seu deslocamento de forma lenta, com previsão de alcançar a região sudoeste do Paraná até o final do dia, prolongando o alerta de chuvas intensas e mantendo a necessidade de atenção por parte dos moradores locais.