Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ALERTA

Ciclone extratropical se forma nesta terça e traz alerta de tempestades para o Paraná e mais sete estados

Fenômeno meteorológico deve provocar precipitações volumosas, rajadas de vento e queda de granizo a partir da tarde desta terça-feira (3)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ciclone extratropical se forma nesta terça e traz alerta de tempestades para o Paraná e mais sete estados
Autor Foto: Arquivo/ TNOnline

A formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil, a partir desta terça-feira (3), coloca o Paraná e outros sete estados em alerta para o risco de temporais. O fenômeno, que atua associado à chegada de uma frente fria e ao avanço de um cavado atmosférico, deve provocar chuvas intensas, tempestades severas, rajadas de vento e queda de granizo em diversas áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além do território paranaense, estão na rota da instabilidade os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais.

-LEIA MAIS: Trem atinge carro preso em linha férrea em Jandaia do Sul; ninguém se feriu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O desenvolvimento desse sistema meteorológico favorece a entrada de ar quente e úmido na porção Centro-Sul do país. A combinação de calor, umidade elevada e o encontro de diferentes massas de ar propicia a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, que são as principais responsáveis pelos temporais. No oeste gaúcho, o risco de tempestades severas já é considerado elevado. Já no Paraná e em Santa Catarina, os episódios de chuva forte e precipitações volumosas devem ganhar força principalmente a partir do período da tarde desta terça-feira.

A instabilidade atmosférica permanecerá intensa durante a madrugada e a manhã de quarta-feira (4), com o risco de chuvas volumosas ainda concentrado sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No decorrer da tarde, as instabilidades avançam por uma faixa que se estende da região central gaúcha até o sul do Paraná. Essas condições extremas, marcadas por descargas elétricas e ventos fortes, podem provocar transtornos significativos à população em diversas cidades, incluindo alagamentos em áreas urbanas, transbordamentos de rios e a queda de árvores.

Durante a noite de quarta-feira, o centro de baixa pressão atmosférica deve se consolidar sobre o leste da Região Sul, mantendo o cenário amplamente favorável para a ocorrência de tempestades severas. Ao mesmo tempo, a frente fria continuará seu deslocamento de forma lenta, com previsão de alcançar a região sudoeste do Paraná até o final do dia, prolongando o alerta de chuvas intensas e mantendo a necessidade de atenção por parte dos moradores locais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciclone clima paraná previsão do tempo tempestade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV