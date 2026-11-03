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Ciclone extratropical coloca 78 cidades do Paraná sob alerta vermelho de tempestades

Grau mais alto de risco emitido pelo Inmet atinge a metade sul do estado

Escrito por Da Redação
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Ciclone extratropical coloca 78 cidades do Paraná sob alerta vermelho de tempestades
Autor Nesta terça-feira (3), o Paraná permanece sob alerta laranja - Foto: Reprodução/Inmet

A aproximação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil colocou 78 municípios do Paraná sob alerta vermelho de tempestades para esta quarta-feira (4). O comunicado, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa o nível mais severo da escala de monitoramento e indica grande perigo para a ocorrência de chuvas acumuladas acima de 100 milímetros por dia, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 100 km/h, concentrando-se principalmente na metade sul do território paranaense.

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A instabilidade é reflexo da combinação entre o forte aquecimento da atmosfera, a queda acentuada da pressão atmosférica e a chegada iminente de uma nova frente fria, segundo análises do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar). O cenário ocorre logo após a sequência de temporais severos que já haviam provocado danos em diferentes localidades do estado no último domingo (1), mantendo o solo saturado e as equipes de emergência em sobreaviso.

Nesta terça-feira (3), o Paraná permanece sob alerta laranja, com temperaturas elevadas acima dos 25°C e ambiente abafado, o que favorece pancadas isoladas de chuva com raios a partir do período da tarde. Para a quarta-feira, a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, alerta que o risco meteorológico sobe de forma drástica, com termômetros que podem encostar nos 35°C na metade norte, gerando energia suficiente para formar tempestades severas na porção sul, inclusive com a possibilidade de desenvolvimento de supercélulas convectivas.

A dinâmica dos temporais continuará na quinta-feira (5), momento em que o ciclone se consolida sobre o oceano e empurra a frente fria em direção às regiões norte e noroeste do estado, ampliando a faixa de tempestades potencialmente destrutivas. Na sexta-feira (6), o calor concentrado no oeste do Paraná ainda deve sustentar chuvas isoladas com descargas atmosféricas.

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Diante do risco climático, a Defesa Civil do Estado recomenda que os moradores se cadastrem no serviço gratuito de avisos meteorológicos por SMS, bastando enviar o CEP da residência para o número 4199. Em situações de emergência ou desastres causados pela força dos ventos e enxurradas, o acionamento deve ser feito diretamente à Defesa Civil pelo telefone 199, ao Corpo de Bombeiros pelo 193 ou à concessionária Copel pelo telefone 0800 51 00 116 para casos de interrupção na rede elétrica e queda de postes.

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Ciclone extratropical coloca 78 cidades do Paraná sob alerta vermelho de tempestades
AutorFoto: Reprodução/Inmet
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