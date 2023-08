Ciclone extratropical atinge o Sul do Brasil e traz temporais

Um ciclone extratropical se forma entre a costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai entre sexta-feira (18) e sábado (19), o que deverá causar temporais e vendavais em pelo menos sete estados, incluindo o Paraná.

Conforme o Climatempo Meteorologia, na sexta, a formação do ciclone provoca temporais desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul. Em alguns pontos a chuva com rajadas de vento que podem chegar a 70km/h.

No sábado, uma frente fria se forma a partir deste ciclone e avança em direção ao Sudeste. A chuva forte deve atingir desde o norte gaúcho até a divisa de São Paulo com o Paraná e o Mato Grosso do Sul.

As rajadas de vento, nas regiões Sul e Sudeste, podem atingir 60 Km/h. Entre o litoral gaúcho e a Costa Verde, no Rio de Janeiro, os ventos chegam a 80 km/h.

Confira como fica o clima em Apucarana nesta quinta-feira (17)

A quinta-feira, 17 de agosto, será de tempo abafado nas diversas regiões paranaenses, com chuvas rápidas e localizadas à tarde, principalmente entre o Centro-Sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. Nas demais regiões, o tempo segue estável com o sol predominando e temperaturas acima dos 30ºC entre as regiões oeste, noroeste e o norte.

Nossa Cidade Alta permanece com o tempo semelhante aos dias anteriores. A mínima de 17ºC e máximas podendo chegar a 28ºC. Teremos sol com nuvens e não há previsões de chuva para a quinta-feira.

Apucarana, região norte do estado do Paraná, amanhece mais frio e aquece com o decorrer do tempo. Já a sexta-feira, haverá 90% de chances de chuvas, principalmente à tarde. Atente-se às previsões, pois o clima promete mudanças bruscas em breve.







