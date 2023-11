Ciclone e frente fria provocam novas tempestades no Paraná; veja

Siga o TNOnline no Google News

Em decorrência de um ciclone extratropical, o Paraná deve sofrer mudanças climáticas entre quinta (2) e sexta-feira (3), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Veja o vídeo abaixo

O ciclone e uma frente fria irão, de acordo com o instituto meteorológico, provocar novas tempestades pelo Estado. Contudo, no fim de semana o clima deve ficar estável.

Diante da frente fria, conforme explica o meteorologista Samuel Braun, fortes ventos devem atingir todo o Paraná. "Temos uma expectativa que as rajadas [de ventos] superem entre 50 e 60 km/h em praticamente todos os setores paranaenses", disse.

As chuvas mais fortes devem atingir as regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Estado.

