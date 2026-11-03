Ciclone e frente fria elevam risco de temporais no PR
Aviso mais grave do Inmet abrange a faixa sul nesta quarta-feira (4); instabilidades devem avançar para o Norte na quinta (5)
O Paraná terá risco elevado de tempestades nos próximos dias, com possibilidade de granizo, chuva intensa e ventos superiores a 100 km/h. Para quarta-feira (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para 78 municípios da faixa sul do estado. A previsão é de que as instabilidades avancem em direção ao Norte na quinta-feira (5).
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O aviso vermelho é o mais grave na escala do Inmet e indica grande perigo. Nas áreas abrangidas, os temporais podem provocar chuva acima de 60 milímetros por hora ou de 100 milímetros em um dia, além de rajadas superiores a 100 km/h e queda de granizo.
A Defesa Civil estadual também divulgou um boletim com classificação vermelha, apontando risco muito alto de tempestades severas entre quarta-feira e o início da manhã de quinta. Entre os possíveis impactos estão alagamentos, destelhamentos em massa, queda de árvores e galhos, danos em lavouras e redução da visibilidade nas estradas.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário resulta da combinação entre uma área de baixa pressão, o transporte de calor e umidade da Amazônia e o avanço de uma frente fria. Na quinta-feira, a formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul contribuirá para a continuidade dos temporais.
CALOR E UMIDADE AUMENTAM A INSTABILIDADE
Nesta terça-feira (3), as temperaturas devem superar 25°C em todo o Paraná. O ambiente quente e úmido favorece pancadas isoladas a partir da tarde, acompanhadas de raios e com possibilidade de tempestades localizadas. Segundo o boletim da Defesa Civil, as áreas próximas à divisa com Santa Catarina e o Leste concentram o maior risco nessa primeira etapa.
O estado inteiro está sob alerta amarelo do Inmet nesta terça, enquanto mais da metade do território também tem aviso laranja para a tarde e a noite. Nas áreas em laranja, há previsão de ventos de até 100 km/h, granizo e chuva de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia.
Na quarta-feira, o alerta laranja alcança todo o Paraná, com o vermelho sobreposto na faixa sul. O aquecimento será mais intenso na metade norte, onde os termômetros podem se aproximar de 35°C.
De acordo com a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, pode chover em todas as regiões ao longo do dia. A metade sul, porém, concentra a maior possibilidade de tempestades intensas, inclusive com formação de supercélulas. O risco aumenta principalmente a partir da tarde.
TEMPORAIS DEVEM AVANÇAR PARA O NORTE
Na quinta-feira, a formação do ciclone extratropical e a passagem da frente fria devem deslocar as áreas de instabilidade pelo estado.
“Com o deslocamento desse sistema, as áreas de tempestades tendem a avançar da metade sul em direção à metade norte do Paraná, onde há possibilidade de temporais potencialmente severos”, afirma Julia.
Para sexta-feira (6), o Simepar ainda prevê pancadas isoladas com raios na metade oeste, favorecidas pelo forte aquecimento.
A sequência de avisos ocorre após os temporais de domingo (1º), que provocaram estragos em diferentes municípios paranaenses.
COMO RECEBER OS ALERTAS
A população pode se cadastrar para receber os avisos da Defesa Civil enviando um SMS com o CEP da residência para o número 4199.
Em emergências, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros. Ocorrências relacionadas à rede elétrica, como falta de energia e queda de postes, devem ser comunicadas à Copel pelo telefone 0800 51 00 116.
CIDADES SOB ALERTA VERMELHO DO INMET NA QUARTA-FEIRA (4)
- Agudos do Sul
- Ampére
- Antônio Olinto
- Araucária
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Campo do Tenente
- Candói
- Capanema
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Contenda
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Inácio Martins
- Itapejara d'Oeste
- Lapa
- Mallet
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Matinhos
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Quitandinha
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Negro
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Izabel do Oeste
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- Saudade do Iguaçu
- Sulina
- Tijucas do Sul
- União da Vitória
- Verê
- Vitorino