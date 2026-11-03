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PERIGO DE TEMPESTADES

Ciclone e frente fria elevam risco de temporais no PR

Aviso mais grave do Inmet abrange a faixa sul nesta quarta-feira (4); instabilidades devem avançar para o Norte na quinta (5)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ciclone e frente fria elevam risco de temporais no PR
Autor Temporais devem voltar ao Paraná - Foto: José Fernando Ogura/AEN

O Paraná terá risco elevado de tempestades nos próximos dias, com possibilidade de granizo, chuva intensa e ventos superiores a 100 km/h. Para quarta-feira (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para 78 municípios da faixa sul do estado. A previsão é de que as instabilidades avancem em direção ao Norte na quinta-feira (5).

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical coloca 78 cidades do Paraná sob alerta vermelho de tempestades

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O aviso vermelho é o mais grave na escala do Inmet e indica grande perigo. Nas áreas abrangidas, os temporais podem provocar chuva acima de 60 milímetros por hora ou de 100 milímetros em um dia, além de rajadas superiores a 100 km/h e queda de granizo.

A Defesa Civil estadual também divulgou um boletim com classificação vermelha, apontando risco muito alto de tempestades severas entre quarta-feira e o início da manhã de quinta. Entre os possíveis impactos estão alagamentos, destelhamentos em massa, queda de árvores e galhos, danos em lavouras e redução da visibilidade nas estradas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário resulta da combinação entre uma área de baixa pressão, o transporte de calor e umidade da Amazônia e o avanço de uma frente fria. Na quinta-feira, a formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul contribuirá para a continuidade dos temporais.

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CALOR E UMIDADE AUMENTAM A INSTABILIDADE

Nesta terça-feira (3), as temperaturas devem superar 25°C em todo o Paraná. O ambiente quente e úmido favorece pancadas isoladas a partir da tarde, acompanhadas de raios e com possibilidade de tempestades localizadas. Segundo o boletim da Defesa Civil, as áreas próximas à divisa com Santa Catarina e o Leste concentram o maior risco nessa primeira etapa.

O estado inteiro está sob alerta amarelo do Inmet nesta terça, enquanto mais da metade do território também tem aviso laranja para a tarde e a noite. Nas áreas em laranja, há previsão de ventos de até 100 km/h, granizo e chuva de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia.

Na quarta-feira, o alerta laranja alcança todo o Paraná, com o vermelho sobreposto na faixa sul. O aquecimento será mais intenso na metade norte, onde os termômetros podem se aproximar de 35°C.

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De acordo com a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, pode chover em todas as regiões ao longo do dia. A metade sul, porém, concentra a maior possibilidade de tempestades intensas, inclusive com formação de supercélulas. O risco aumenta principalmente a partir da tarde.

TEMPORAIS DEVEM AVANÇAR PARA O NORTE

Na quinta-feira, a formação do ciclone extratropical e a passagem da frente fria devem deslocar as áreas de instabilidade pelo estado.

“Com o deslocamento desse sistema, as áreas de tempestades tendem a avançar da metade sul em direção à metade norte do Paraná, onde há possibilidade de temporais potencialmente severos”, afirma Julia.

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Para sexta-feira (6), o Simepar ainda prevê pancadas isoladas com raios na metade oeste, favorecidas pelo forte aquecimento.

A sequência de avisos ocorre após os temporais de domingo (1º), que provocaram estragos em diferentes municípios paranaenses.

COMO RECEBER OS ALERTAS

A população pode se cadastrar para receber os avisos da Defesa Civil enviando um SMS com o CEP da residência para o número 4199.

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Em emergências, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros. Ocorrências relacionadas à rede elétrica, como falta de energia e queda de postes, devem ser comunicadas à Copel pelo telefone 0800 51 00 116.

CIDADES SOB ALERTA VERMELHO DO INMET NA QUARTA-FEIRA (4)

  1. Agudos do Sul
  2. Ampére
  3. Antônio Olinto
  4. Araucária
  5. Barracão
  6. Bela Vista da Caroba
  7. Bituruna
  8. Boa Esperança do Iguaçu
  9. Bom Jesus do Sul
  10. Bom Sucesso do Sul
  11. Campo do Tenente
  12. Candói
  13. Capanema
  14. Chopinzinho
  15. Clevelândia
  16. Contenda
  17. Coronel Domingos Soares
  18. Coronel Vivida
  19. Cruzeiro do Iguaçu
  20. Cruz Machado
  21. Dois Vizinhos
  22. Enéas Marques
  23. Fazenda Rio Grande
  24. Fernandes Pinheiro
  25. Flor da Serra do Sul
  26. Foz do Jordão
  27. Francisco Beltrão
  28. General Carneiro
  29. Guarapuava
  30. Guaratuba
  31. Honório Serpa
  32. Inácio Martins
  33. Itapejara d'Oeste
  34. Lapa
  35. Mallet
  36. Mandirituba
  37. Manfrinópolis
  38. Mangueirinha
  39. Mariópolis
  40. Marmeleiro
  41. Matinhos
  42. Nova Esperança do Sudoeste
  43. Nova Prata do Iguaçu
  44. Palmas
  45. Pato Branco
  46. Paula Freitas
  47. Paulo Frontin
  48. Pérola d'Oeste
  49. Piên
  50. Pinhal de São Bento
  51. Pinhão
  52. Planalto
  53. Porto Barreiro
  54. Porto Vitória
  55. Pranchita
  56. Quitandinha
  57. Realeza
  58. Rebouças
  59. Renascença
  60. Reserva do Iguaçu
  61. Rio Azul
  62. Rio Bonito do Iguaçu
  63. Rio Negro
  64. Salgado Filho
  65. Salto do Lontra
  66. Santa Izabel do Oeste
  67. Santo Antônio do Sudoeste
  68. São João
  69. São João do Triunfo
  70. São Jorge d'Oeste
  71. São José dos Pinhais
  72. São Mateus do Sul
  73. Saudade do Iguaçu
  74. Sulina
  75. Tijucas do Sul
  76. União da Vitória
  77. Verê
  78. Vitorino
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