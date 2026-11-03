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TEMPESTADES

Ciclone e frente fria colocam 78 cidades do Paraná em alerta de grande perigo

Inmet emite aviso de perigo potencial máximo para a faixa sul, com previsão de chuvas que podem superar 100 milímetros por dia

Escrito por Da Redação
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Ciclone e frente fria colocam 78 cidades do Paraná em alerta de grande perigo
Autor Cidades do Paraná estão em alerta vermelho - Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Paraná deve enfrentar uma sequência de temporais severos ao longo desta semana, impulsionados pela formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul, pela elevação das temperaturas e pelo choque térmico provocado pelo avanço de uma nova frente fria. O cenário meteorológico, monitorado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar), agrava a situação do estado, que já registrou estragos causados pela chuva no último domingo (1).

-LEIA MAIS: Após temporal, Maringá mobiliza força-tarefa para desobstruir vias e recuperar rede elétrica

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Para esta terça-feira (3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou todo o território paranaense sob alerta amarelo, elevando o aviso para laranja durante a tarde e a noite em mais da metade do estado. Esse nível intermediário adverte para o risco de ventos de até 100 km/h, precipitações de até 60 mm/h ou acumulados de 100 mm/dia, além de eventual queda de granizo.

O quadro se intensifica criticamente na quarta-feira (4), quando o alerta laranja cobrirá todo o Paraná e a faixa sul entrará em alerta vermelho, o nível mais alto da escala do órgão federal. A classificação de grande perigo atinge 78 municípios, com previsão de chuvas superiores a 60 mm/h ou volumes acumulados que ultrapassam os 100 mm/dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e granizo.

Entre as cidades sob o aviso de maior gravidade estão polos regionais e municípios da Região Metropolitana de Curitiba, do Sudoeste, do Centro-Sul e do Litoral, a exemplo de Guarapuava, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória, São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande, Lapa, Matinhos e Guaratuba, além de localidades como Palmas, Chopinzinho, Dois Vizinhos, Rebouças, Rio Negro e Bituruna.

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De acordo com o Simepar, as tempestades persistem na quinta-feira (5), data em que o ciclone extratropical atua plenamente na costa sul brasileira em conjunto com a frente fria. Com o deslocamento dessa instabilidade, as áreas de chuva forte migram da metade sul em direção ao norte do estado, mantendo o risco de eventos severos. Já na sexta-feira (6), o forte aquecimento na porção oeste paranaense ainda favorece a formação de pancadas isoladas com descargas elétricas. Diante do risco iminente, as autoridades recomendam que os moradores se cadastrem no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil Estadual, enviando o CEP da residência por SMS para o número 4199.

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