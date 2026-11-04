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Ciclone com ventos até 100km/h deve atingir 251 cidades do PR nesta quinta (05); saiba quais

Alerta emitido pelo Inmet indica ventos de até 100 km/h, chuva intensa e possibilidade de granizo.

Escrito por Da Redação
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Ciclone com ventos até 100km/h deve atingir 251 cidades do PR nesta quinta (05); saiba quais
Autor Foto: AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 251 municípios do Paraná sob alerta de tempestades para esta quinta-feira (05). O aviso tem grau de severidade de perigo e prevê rajadas de vento de até 100 km/h. O alerta começa à 0h01 e termina às 23h59.

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Segundo o Inmet, a chuva pode atingir entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo.

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O instituto também aponta risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê temporais principalmente durante a madrugada e a manhã de quinta-feira. A instabilidade está associada ao avanço gradual de uma frente fria na altura das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

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A partir da tarde, as instabilidades devem perder intensidade. Mesmo assim, há possibilidade de novos episódios de chuva, principalmente nas regiões Leste e Norte do Paraná.

No Sudoeste, Oeste e Noroeste, as temperaturas devem permanecer mais elevadas, com máximas ligeiramente abaixo dos 30°C. O sol também pode aparecer entre nuvens nessas regiões.

Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores. Há risco de quedas e descargas elétricas. O órgão também orienta que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Quais os 251 municípios paranaenses em alerta

- Abatiá

- Adrianópolis

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- Altônia

- Alto Paraíso

- Alto Paraná

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- Alto Piquiri

- Alvorada do Sul

- Amaporã

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- Andirá

- Ângulo

- Antonina

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- Apucarana

- Arapongas

- Arapoti

- Arapuã

- Araruna

- Ariranha do Ivaí

- Assaí

- Assis Chateaubriand

- Astorga

- Atalaia

- Bandeirantes

- Barbosa Ferraz

- Barra do Jacaré

- Bela Vista do Paraíso

- Boa Esperança

- Boa Ventura de São Roque

- Bocaiúva do Sul

- Bom Sucesso

- Borrazópolis

- Brasilândia do Sul

- Cafeara

- Cafezal do Sul

- Califórnia

- Cambará

- Cambé

- Cambira

- Campina da Lagoa

- Campina Grande do Sul

- Campo Largo

- Campo Mourão

- Cândido de Abreu

- Carambeí

- Carlópolis

- Castro

- Centenário do Sul

- Cerro Azul

- Cianorte

- Cidade Gaúcha

- Colorado

- Congonhinhas

- Conselheiro Mairinck

- Corbélia

- Cornélio Procópio

- Corumbataí do Sul

- Cruzeiro do Oeste

- Cruzeiro do Sul

- Cruzmaltina

- Curiúva

- Diamante do Norte

- Douradina

- Doutor Camargo

- Doutor Ulysses

- Engenheiro Beltrão

- Esperança Nova

- Farol

- Faxinal

- Fênix

- Figueira

- Floraí

- Floresta

- Florestópolis

- Flórida

- Formosa do Oeste

- Francisco Alves

- Godoy Moreira

- Goioerê

- Grandes Rios

- Guaíra

- Guairaçá

- Guapirama

- Guaporema

- Guaraci

- Guaraqueçaba

- Ibaiti

- Ibiporã

- Icaraíma

- Iguaraçu

- Imbaú

- Inajá

- Indianópolis

- Ipiranga

- Iporã

- Iracema do Oeste

- Iretama

- Itaguajé

- Itambaracá

- Itambé

- Itaperuçu

- Itaúna do Sul

- Ivaiporã

- Ivaté

- Ivatuba

- Jaboti

- Jacarezinho

- Jaguapitã

- Jaguariaíva

- Jandaia do Sul

- Janiópolis

- Japira

- Japurá

- Jardim Alegre

- Jardim Olinda

- Jataizinho

- Jesuítas

- Joaquim Távora

- Jundiaí do Sul

- Juranda

- Jussara

- Kaloré

- Leópolis

- Lidianópolis

- Loanda

- Lobato

- Londrina

- Luiziana

- Lunardelli

- Lupionópolis

- Mamborê

- Mandaguaçu

- Mandaguari

- Manoel Ribas

- Marechal Cândido Rondon

- Maria Helena

- Marialva

- Marilândia do Sul

- Marilena

- Mariluz

- Maringá

- Maripá

- Marumbi

- Mato Rico

- Mauá da Serra

- Mercedes

- Mirador

- Miraselva

- Moreira Sales

- Munhoz de Melo

- Nossa Senhora das Graças

- Nova Aliança do Ivaí

- Nova América da Colina

- Nova Aurora

- Nova Cantu

- Nova Esperança

- Nova Fátima

- Nova Londrina

- Nova Olímpia

- Nova Santa Bárbara

- Nova Santa Rosa

- Nova Tebas

- Novo Itacolomi

- Ortigueira

- Ourizona

- Paiçandu

- Palotina

- Paraíso do Norte

- Paranacity

- Paranapoema

- Paranavaí

- Peabiru

- Perobal

- Pérola

- Pinhalão

- Piraí do Sul

- Pitanga

- Pitangueiras

- Planaltina do Paraná

- Porecatu

- Porto Rico

- Prado Ferreira

- Presidente Castelo Branco

- Primeiro de Maio

- Quarto Centenário

- Quatiguá

- Querência do Norte

- Quinta do Sol

- Rancho Alegre

- Rancho Alegre D’Oeste

- Reserva

- Ribeirão Claro

- Ribeirão do Pinhal

- Rio Bom

- Rio Branco do Ivaí

- Rio Branco do Sul

- Rolândia

- Roncador

- Rondon

- Rosário do Ivaí

- Sabáudia

- Salto do Itararé

- Santa Amélia

- Santa Cecília do Pavão

- Santa Cruz de Monte Castelo

- Santa Fé

- Santa Inês

- Santa Isabel do Ivaí

- Santa Mariana

- Santa Mônica

- Santana do Itararé

- Santo Antônio da Platina

- Santo Antônio do Caiuá

- Santo Antônio do Paraíso

- Santo Inácio

- São Carlos do Ivaí

- São Jerônimo da Serra

- São João do Caiuá

- São João do Ivaí

- São Jorge do Ivaí

- São Jorge do Patrocínio

- São José da Boa Vista

- São Manoel do Paraná

- São Pedro do Ivaí

- São Pedro do Paraná

- São Sebastião da Amoreira

- São Tomé

- Sapopema

- Sarandi

- Sengés

- Sertaneja

- Sertanópolis

- Siqueira Campos

- Tamarana

- Tamboara

- Tapejara

- Tapira

- Telêmaco Borba

- Terra Boa

- Terra Rica

- Terra Roxa

- Tibagi

- Toledo

- Tomazina

- Tunas do Paraná

- Tuneiras do Oeste

- Ubiratã

- Umuarama

- Uniflor

- Uraí

- Ventania

- Wenceslau Braz

- Xambrê

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