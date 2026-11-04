Ciclone com ventos até 100km/h deve atingir 251 cidades do PR nesta quinta (05); saiba quais
Alerta emitido pelo Inmet indica ventos de até 100 km/h, chuva intensa e possibilidade de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 251 municípios do Paraná sob alerta de tempestades para esta quinta-feira (05). O aviso tem grau de severidade de perigo e prevê rajadas de vento de até 100 km/h. O alerta começa à 0h01 e termina às 23h59.
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Segundo o Inmet, a chuva pode atingir entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo.
O instituto também aponta risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê temporais principalmente durante a madrugada e a manhã de quinta-feira. A instabilidade está associada ao avanço gradual de uma frente fria na altura das regiões Sul e Sudeste do Brasil.
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A partir da tarde, as instabilidades devem perder intensidade. Mesmo assim, há possibilidade de novos episódios de chuva, principalmente nas regiões Leste e Norte do Paraná.
No Sudoeste, Oeste e Noroeste, as temperaturas devem permanecer mais elevadas, com máximas ligeiramente abaixo dos 30°C. O sol também pode aparecer entre nuvens nessas regiões.
Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores. Há risco de quedas e descargas elétricas. O órgão também orienta que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Quais os 251 municípios paranaenses em alerta
- Abatiá
- Adrianópolis
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Andirá
- Ângulo
- Antonina
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Arapuã
- Araruna
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Barra do Jacaré
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Boa Ventura de São Roque
- Bocaiúva do Sul
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambará
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina Grande do Sul
- Campo Largo
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Carambeí
- Carlópolis
- Castro
- Centenário do Sul
- Cerro Azul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Corbélia
- Cornélio Procópio
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruzmaltina
- Curiúva
- Diamante do Norte
- Douradina
- Doutor Camargo
- Doutor Ulysses
- Engenheiro Beltrão
- Esperança Nova
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Figueira
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Francisco Alves
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guapirama
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraqueçaba
- Ibaiti
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Imbaú
- Inajá
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaguajé
- Itambaracá
- Itambé
- Itaperuçu
- Itaúna do Sul
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaboti
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jaguariaíva
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japira
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Joaquim Távora
- Jundiaí do Sul
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Leópolis
- Lidianópolis
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Maripá
- Marumbi
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Fátima
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Paiçandu
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pinhalão
- Piraí do Sul
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Porecatu
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Quarto Centenário
- Quatiguá
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D’Oeste
- Reserva
- Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pinhal
- Rio Bom
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Branco do Sul
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salto do Itararé
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santana do Itararé
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José da Boa Vista
- São Manoel do Paraná
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Sengés
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Siqueira Campos
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Tomazina
- Tunas do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Ventania
- Wenceslau Braz
- Xambrê