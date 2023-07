Ciclone chega ao RS e traz chuva de granizo; tempo muda no PR

Granizo caiu em várias regiões do Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical previsto para o Sul do País chegou ao Rio Grande do Sul com chuva intensa e queda de granizo em diversas regiões do Estado no início desta quarta-feira (12). Moradores de várias cidades gaúchas relatam queda intensa de granizo, além de ventos fortes. Por enquanto, a Defesa Civil do Estado não informou o registro de ocorrências mais graves.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Climatempo emite alerta de ciclone e vendaval; veja as regiões afetadas

No Paraná, o clima vai mudar a partir da tarde desta quarta-feira (12). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma intensa frente fria avança sobre o Estado, provocando muitos eventos de chuva acompanhados de descargas elétricas. O risco para eventos severos é alto no noroeste, oeste, sudoeste, centro-sul e o leste paranaense, especialmente entre a tarde e noite desta quarta-feira.

continua após publicidade

Destaque também para os ventos que ganham intensidade, superando os 60 km/h em muitas cidades da metade sul. Demais regiões, como o Norte do Paraná, o tempo muda na entre o final da noite e a madrugada de quinta-feira (13), com rajadas de vento que também devem alcançar forte intensidade.

Na quinta-feira, o eixo da frente fria continua sobre o Paraná, segundo o Simepar, com chuvas que ainda devem ocorrer em muitas regiões. O avanço de uma massa de ar frio faz com que as temperaturas apresentem um forte declínio ao longo do dia. A noite também será gelada em todas as regiões. Novamente, o destaque é para os ventos fortes que atuarão nas diversas regiões, porém, nas regiões da metade sul, as rajadas podem ultrapassar os 70 km/h. A presença dos ventos aumenta a sensação de frio.

Na região, a previsão de queda de temperatura a partir de sexta-feira (14), com mínima de seis graus e máxima de 16 em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News