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METEOROLOGIA

Ciclone agrava instabilidade e coloca o Paraná em alerta para tempestades

Fenômeno continuará trazendo o maior volume de chuva para o estado nos próximos dias

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 15:10:37 Editado em 23.05.2026, 15:10:34
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Ciclone agrava instabilidade e coloca o Paraná em alerta para tempestades
Autor Chuva e neblina em Apucarana nesta quarta-feira (28) - Foto: REPRODUÇÃO

A formação de um ciclone extratropical sobre o sul do país, prevista para ocorrer entre segunda-feira (25) e terça-feira (26), deve agravar as condições meteorológicas e colocar o Paraná em alerta para tempestades severas. O avanço desse sistema fará com que as áreas de instabilidade se desloquem do sudoeste para o nordeste paranaense, trazendo um alto risco de chuva forte, incidência elevada de descargas elétricas e intensas rajadas de vento durante o período crítico.

- LEIA MAIS: Simepar alerta para mudança brusca no PR com volta de fortes chuvas nesta sexta

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Antes mesmo da configuração completa do ciclone, o cenário já é de atenção, e o Paraná deve se manter como o estado com o maior volume de precipitação da região Sul. Neste fim de semana, a umidade em médios e altos níveis da atmosfera deixa o céu carregado, mantendo diversas cidades sob o alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. Apesar de uma ligeira diminuição na força das águas entre a tarde e a noite deste sábado (23), pancadas ocasionais continuam previstas, com o calor aparecendo de forma tímida no Norte e Noroeste, onde os termômetros encostam nos 23°C.

A situação começa a piorar no domingo (24) em virtude de uma área de baixa pressão que ganha força próxima ao litoral paranaense e paulista. Esse sistema amplia a instabilidade e espalha chuvas moderadas e trovoadas por todas as regiões, com risco acentuado de temporais isolados a partir da tarde no Norte, nos Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba. A presença maciça de nuvens impede grandes variações térmicas ao longo do dia, mantendo as mínimas perto dos 10°C na faixa sul e as máximas acima dos 20°C no norte do estado.

Após a passagem da pior fase de instabilidade provocada pelo ciclone no início da semana, o cenário meteorológico sofrerá uma mudança drástica. A partir de quarta-feira (27), as precipitações perdem força e o tempo volta a se estabilizar, abrindo caminho para o avanço de uma massa de ar frio e seco que será responsável por derrubar as temperaturas em grande parte dos municípios paranaenses.

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