Ciclistas participam da Rota das Catedrais neste sábado

O evento, conta com 1,5 mil participantes inscritos

Maringá será ponto de chegada da Rota das Catedrais, evento que será realizado neste sábado, 20, e atrai ciclistas de diversas cidades do País. A largada acontece na Catedral de Londrina rumo à Catedral de Maringá, com um percurso de 120 km. O evento, que conta com 1,5 mil participantes inscritos e tem apoio da Prefeitura, movimenta o turismo e a economia regional.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo de Maringá, Edson Scabora, além da conexão cultural e com a natureza, o evento impacta positivamente na economia dos municípios da região. “Estou muito feliz que Maringá será a parada final de todos esses participantes da ′Rota das Catedrais′. Sem dúvidas isso vai ter reflexos nas hospedagens, transporte, alimentação e entretenimento aqui da nossa cidade”, destaca.

Trajeto da Rota das Catedrais

Após a saída de Londrina, os participantes passam pela Catedral Nossa Senhora de Lourdes, na Colônia Lorena, em Cambé. A próxima parada é a Capela Santo Antônio, no patrimônio Caramuru, na divisa entre Cambé e Rolândia. Já em Arapongas, os participantes passam pela Capela São João Batista e, logo em seguida, seguem para Sabáudia, nas capelas Nossa Senhora do Monte Carmo, Santa Luzia e Santo Antônio.

Após 70 km pedalando, os participantes passam pela Igreja Presbiteriana Paul D′Alho, na divisa entre Sabáudia e Mandaguari, em seguida pela capela Sagrada Família e, para finalizar, a Catedral de Maringá.

“Estamos ansiosos para receber todos esses participantes. Os que ainda não conhecem, tenho certeza que se encantarão com a nossa Catedral, que é o nosso principal cartão-postal”, acrescenta Scabora.

O roteiro é planejado pensando também na interação com as belezas naturais, por isso os participantes passam por diversos morros e vales. A largada da ′Rota das Catedrais′ será às 7h da Catedral de Londrina, e os participantes têm 10 horas para chegarem à Catedral de Maringá, onde haverá uma estrutura para receber os participantes, familiares e equipes.

O estacionamento interno da Catedral de Maringá será reservado para o evento. A montagem das tendas iniciou nesta quinta-feira, 18, e o local seguirá fechado para veículos até o fim da tarde de sábado, 20. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estarão no local no dia do evento, com a van de ′Educação no Trânsito′, para acompanhar a chegada dos participantes e realizar orientação.

SERVIÇO

O que: Rota das Catedrais 2023

Quando: Sábado, 20

Largada: Catedral Metropolitana de Londrina

Horário da concentração: 5h30

Horário da largada: 7h

Chegada: Catedral de Maringá

Horário final: 17h30

As informações são da Prefeitura de Maringá

